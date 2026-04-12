T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2025/284 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/284 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KARALAR/ÇOBANSAYVANT Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 101 Ada, 2 Parsel, Taşın ...

Adresi : Karalar/Çobansayvant Mahallesi Erenler Mevkii Merkez/55 SokakKocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 14.474,72 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre büyük bir kısmı"Dikili Tarım" alanındakalmaktadır. Köy Yerleşik Alanı içerisinde değildir.

Kıymeti : 801.550,32 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:56

09/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

