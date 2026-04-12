İLAN

T.C.FETHİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



2025/63 Esas

İLAN METNİ

Davacı, BÜLENT KARASU ileDavalı, VITALII LEHKI arasında mahkememizde görülmekte olan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davası nedeniyle; Dosyada keşif icra edildiği, bilirkişi asıl ve ek raporların ibraz edildiği,raporların davalı Vitali Lehki'yedavalı sıfatında olduğundan işbu dava için "İHTAR :Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile adresine tebligat yapılamayanve kolluk tarafından da adresi tespit edilemeyen davalı Vitali Lehki'ye Tebligat Kanunu'nun 28/3 maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, "asıl ve ek bilirkişi raporlarının" 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesinin 3. Fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmek üzere davalı Vitali Lehki'ye İLANEN tebliğ olunur.30/03/2026

