Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Paşalimanı Adası 127 Ada 9Parsel

Yüzölçümü : 3.645,27 m2

Kıymeti : 29.162.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BU TAŞINMAZ ADA/ADALAR NİTELİĞİNDEKİ BÖLGE İÇERİSİNDEDİR.

(Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170,99-5192636 sayılı yazısı gereğince)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:12

09/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02446126 #ilan.gov.tr