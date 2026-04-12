ŞABANÖZÜ KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

S.

NO İLÇESİ KÖYÜ/

MAHALLESİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

M² HAZİNE

HİSSESİ M² CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN

BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNATI (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

1 Şabanözü Sağlık Mahallesi 326 297 242.166,89 Tam Arsa Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama Alanı 66.000.000,00 19.800.000,00 27.04.2026 10:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,

Şabanözü Kaymakamlığınca (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak komisyon huzurunda, Şabanözü Kaymakamlığı toplantı salonunda; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Cumhuriyet Mah. Çiçek Sok. No:1 Kat:2 Şabanözü Kaymakamlığı Toplantı Salonu Şabanözü/ÇANKIRI

2-Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A-İÇ ZARF: Teklif Mektubu ( Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.), bir zarfa konup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B- DIŞ ZARF: Dış zarfın içinde olması gereken bilgi ve belgeler; Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile bu zarfa konularak kapatılır.

a. Teklif mektubunu içeren zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi ( T.C. Kimlik Numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu,

d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahı olduğunu gösterir belge,

e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda (2026 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi),

f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname,

g. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

3-İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.

6- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Şabanözü Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

7- Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kapalı teklif usulünde yapılacak ihalede iç zarfların açılması aşamasında, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen şartların oluşması durumunda, anılan maddede belirtilen hususlara uyulması kaydıyla hazır bulunan teklif sahiplerinden en yüksek tekliften aşağı olmamak üzere sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenecektir.

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.