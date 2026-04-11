Örnek No:55*

T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/45 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8830 ada, 2 nolu parselde, 2.112,09 m² tapu alanlı, 815020 / 23665408 arsa paylı ve niteliği '' ARSA '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, B Blok, 4 + Çatı Kat, 16 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çamlık Caddesi, B Blok, No:84, İç Kapı No:16 adresinde bulunmakta Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 157,41 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar ve teras dahil) 208,90 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 233,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda boş olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, duş, wc, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 3 oda, hol, banyo-wc, duş ve 2 adet teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salonda asma tavan, diğer hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır.Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde açık otopark alanları bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20

BU YAZILANLAR ÖZET BİLGİLERDİR.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

