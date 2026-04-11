T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.600.000,00

1

Taşıt

34KNS342 Plakalı , 2024 Model , MG Marka , MG-HS LUXURY 1.5T AT - AS23 Tipli , LSJA24U97RN102134 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1490cm3 , Rengi Kırmızı , Araç üzerinde yapılan fiziki incelemede;

Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı,

Aracın kapılarının çilingir yardımı ile açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu,

Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korozyonların oluştuğu,

Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.

(Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)

Trafikten men tutanağında aracın anahtarı var olarak gözükse de fiili haciz esnasında yediemin, araç anahtar ve ruhsatının kendisinde olmadığını beyan etmiş olup, Aracın anahtar ve ruhsatı YOKTUR

SBM kayıtlarında aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Satışa Çıkarılan Mal

Dostlar Yediemin Otoparkı - DADALOĞLU CAD. KUBİLAY SOK. NO:7 ATAKENT/ ÜMRANİYE/İSTANBUL adresindedir