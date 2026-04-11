T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/104 Esas

İLAN METNİ

Komıljon ve Nigora kızı,1992 Özbekistan doğumlu, sanık Gulnora SOLIJONOVA hakkında mahkememizin 11.04.2024 tarih 2023/104 esas, 2024/81 karar sayılı ilamıyla:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakla,

Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur.10.04.2026

