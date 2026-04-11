T.C. GAZİOSMANPAŞA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2025/80 Esas

Karar No : 2025/66 Karar

Sanık Ammar ALMEREE ve Mohammad ABDULWAHED hakkında üzerlerine atılı Silahla Basit Yaralama suçundan, mahkememizde yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2025/80 Esas, 2025/66 Karar sayılı 11/11/2025 tarihli ilamı ile;

A-Sanık Ammar ALMEREE'nin üzerine atılı bulunan suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine,

B-Sanık Mohammad ABDULWAHED'in 5237 sayılı TCK'nun 86/2, 86/3-e, 29, 62/1 ve 52/2 maddeleri gereğince 2.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK'nun231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK'nun231/8 maddesi gereğince sanığın herhangi bir yükümlülük altına alınmadan beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ancak, dosyanın müşteki Mustafa ve Nıhad oğlu, 22/09/1983 Aleppo d.lu Ibrahım ALHASSAN (T.C.:99377005954) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, hükmün A bendi açısından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği, B bendi açısından verilen hükmün ise CMK'nın 272/3-a maddesi gereğince miktar itibari ile kesin nitelikte olduğu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.04.2026

