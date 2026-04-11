T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 12/03/2026 tarih, 2024/84 esas 2026/178 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanık Emine Bekkur hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 142/2-b maddesinde belirtilen nitelikli hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillere göre üzerine atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK m.223/2-(e) hükmü uyarınca sanığın BERAATİNE,

2-26.08.2025 tarihli bilirkişi rapouna göre 05347470032 numaralı abonelik sözleşmesindeki imzanın sanığa ait olmaması nedeniyle ilgililer hakkında 5809 sayılı Kanun'un cezai hükümleri kapsamında değerlendirme yapılması için Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı SUÇ DUYURUSUNDA BUUNULMASINA,

3-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince iş bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Mohamad ve Fatina kızı 21/02/1969 Lazkiye doğumlu sanık EMİNE BEKKUR'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 12/03/2026 tarih, 2024/84 esas 2026/178 kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın sanık EMİNE BEKKUR'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.09/04/2026

