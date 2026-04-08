ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANIDIR.
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin,Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı ve (varsa) mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.
|ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH. / KÖY
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|MALİKLERİ
|KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) ve VASFI
|ADI SOYADI
|2025/44
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|HERİSYOLU
|0(yeni 145)
|575(yeni 58)
|SEYRAN ÖZATA
|1074,20m2 irtifak hakkı, Tarla
|2025/45
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|HERİSYOLU
|0(yeni 145)
|579(yeni 60)
|1-NURİYE ERDEN
2- TÜRKAN KUL
3- NURETTİN ÖZATA
4- SELAHATTİN ÖZATA
5-KAMER GÖKÇEK
|1514,89m2 irtifak Hakkı 196 m2 mülkiyet hakkı,Tarla
|2025/46
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|HERİSYOLU
|0(yeni 145)
|581(yeni 67)
|1-NAVRUZ KOCAKAHYA
2-SERKAN GÜNEŞ
3-ALİ KOCAKAHYA
4-NURCAN KOCAKAHYA
|109,86 m2 irtifak hakkı , Tarla
|2025/47
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 147)
|565(yeni 24)
|Enver Kocakahya Mirasçıları
1-EDAVİYE ÖĞÜTCÜ
2-KİRAZ ÖĞÜTCÜ
3-GÜLZAR ÖZER
4-NAVRUZ KOCAKAHYA
5-NERGİZ ERDAL
6-MÜNEVVER KOCAKAHYA
7-EBRU KARADEMİR
8-RUHİ KOCAKAHYA
|3286,11 m2 irtifak hakkı, 157,66 m2 mülkiyet hakkı,Tarla
|2025/48
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 147)
|532(yeni 21)
|Malik Kocakahya mirasçıları
1-MAVUŞ KOCAKAHYA
2-YAFES KOCAKAHYA
3-EKREM KOCAKAHYA
4-MAHSUNİ KOCAKAHYA
5-MİYASE ERDAL
6-FİLİZ DUMAN
7-İLKER KOCAKAHYA
|257,66m2 irtifak hakkı,Tarla
|2025/49
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|388(yeni 127)
|1-MAHMUT YAVUZ
2-YILMAZ YAVUZ
|151,73m2 irtifak hakkı, Tarla
|2025/50
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|394(yeni 178)
|Cuma Gödek Mirasçıları
1-DURSUN GÖDEK
2-HASAN GÖDEK
3-İLYAS GÖDEK
4-İSMAİL GÖDEK
|11,11m2 irtifak hakkı, Tarla
|2025/51
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0 (yeni 155)
|201(yeni 74)
|Cuma Karaş Mirasçıları
1- Fadik Balca
2- Ali Karaş
Cuma Karaş ve Fidan Duman Mirasçıları
1-Ali Duman
2-Çiçek Dalmış
3-Çiğdem Tatlı
4-Gülbahar Duman
5-Rıza Duman
6-Şirin Adıgüzel
Cuma Karaş ve Güllü Karaş Mirasçıları
1-Hurşit Adıgüzel
2-Hasan Karaş
3-Suna Demirbilek
4-Bektaş Karaş
5-Yeter Şen
Güllü Karaş Mirasçıları
1-Gülümser Karaş
|509,46 m2irtifak, 140,83 m2 mülkiyet hakkı, Tarla
|2025/52
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|211(yeni 84)
|HAMİ ÖZEV
|1,20m2 irtifak hakkı, Tarla
|2025/53
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|401(yeni 171)
|Cuma Gödek Mirasçıları
1-DURSUN GÖDEK
2-HASAN GÖDEK
3-İLYAS GÖDEK
4-İSMAİL GÖDEK
|2100,49m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/54
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0
|445
|Mehmet Şentürk Mirasçıları
1-MEHDİ ŞENTÜRK
2-TURAN ŞENTÜRK
3-FİRUZE MERAL
4-FİDAN KAYA
5-SALİH SEMİZ
6-OKTAY SEMİZ
7-SEVGİ SEZER
8-HÜSNE ERKONAK
9-SALİSE ÖZATA
10-AHMET SEMİZ
11-MEHMET SEMİZ
12-SEVDA ÇELEN
|1168,08m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/55
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|480(yeni 222)
|Üsük Bıtrak Mirasçıları
1-ÇİSELİ BITRAK
2- HASRET BITRAK
3-HAYDAR BITRAK
4- MUSTAFA BITRAK
5-CAFER BITRAK
|1646,11m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/56
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|479(yeni 233)
|HÜSEYİN ŞATUR
|1164,65m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/57
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|478(yeni 234)
|Bektaş Lülek Mirasçıları
1-İLYAS LÜLEK
2-ELİF OZAN
3-CUMA LÜLEK
4-RIZA LÜLEK
5-HATIR YALÇIN
6-GÖÇEK LÜLEK
7-HURMA BACAK
8-ERARSLAN LÜLEK
9-MESUT LÜLEK
10-GÜLCAN AKBACAK
11-SÜMMANİ LÜLEK
12-NEŞE LÜLEK
13-YAYLA DİLBAZ
14-GAMZE HASGÜL
|616,43m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/58
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|504(yeni 248)
|1-CEMAL GÖKÇE
2-DURSUN YAVUZ
|1573,04m2irtifak hakkı 169 m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/59
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|514( 256)
|Hasan Yavuz Mirasçıları
1-ELİF YAVUZ
2-HATUK DALMIŞ
3-AZİZ YAVUZ
4-İBRAHİM YAVUZ
5- CENNET TATLI
|777,22 m2irtifak hakkı, tarla
|2025/60
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|204(yeni 82)
|Memet Kamış Mirasçıları
1-SEVİM KAMIŞ
2-GONCA ÇİNİK
3-GÜLCAN ESER
4- ORHAN KAMIŞ
5-ARZU KAMIŞ
6- FATMA KAMIŞ
7- HÜSEYİN KAMIŞ
8-DÖNDÜ KUŞKA
9-SEYRAN KARATAŞ
Mustafa Kamış Mirasçıları
1- KİRAZ KAMIŞ
2- ZEYNEP ÖZDEMİR
3-NESLİHAN TONKAYA
4- MURAT KAMIŞ
|2381,98m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/61
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|193(yeni 81)
|HALİL GÜLÜŞ
|605,26m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/62
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|190(yeni 92)
|1-MEHDİ KOCAKAHYA
2-FİKRET SAĞLAM
|1010,00 m2irtifak hakkı, tarla
|2025/63
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|154(yeni 17)
|Bektaş Kul Mirasçıları
1-Zeynep Kul
2-Abdullah Kul
|1044,73m2 irtifak, tarla
|2025/64
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|ÖZ
|0(yeni 155)
|159(yeni 22)
|1- HÜSEYİN TERZİOĞLU
|68,05 m2 iritfak hakkı, tarla
|2025/66
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|SITMAPINARI
|0(yeni 155)
|200(yeni 72)
|Mustafa Karaş Mirasçıları
1-RIZA KARAŞ
2-ELİF DEVEK
3-VEYSEL KARAŞ
4-İSMAİL KARAŞ
5-DURAN KARAŞ
6-AHMET KARAŞ
7-CEMAL KARAŞ
8-MEHMET KARAŞ
9-MUHARREM KARAŞ
10-YUSUF KARAŞ
11-MÜRSEL KARAŞ
|819,74m2irtifak hakkı,84,17m2 mülkiyet tarla
|2025/67
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|291(yeni 65)
|MÜCAHİT KOCAKAHYA
|25,41m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/68
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|290(yeni 66)
|Nefise Kocakahya Mirasçıları
1-İCLAL EVDÖNDEREN
2-ZEKİ KOCAKAHYA
3-ŞEHRİBAN KOCAKAHYA
4-RASİM KOCAKAHYA
5-İSMİGÜL KOCAKAHYA
6-AYFER ARSLAN
7-SİBEL KARACA
8-EROL KOCAKAHYA
9-BİROL KOCAKAHYA
10-YELİZ ALTINÖZ
11-ŞENOL KOCAKAHYA
12-HAYDAR KOCAKAHYA
|2183,21m2irtifak hakkı, tarla
|2025/69
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|312(yeni 56)
|1-İBRAHİM KARABOYUN
2-İLYAS KARABOYUN
3-HASAN KARABOYUN
4- ALİ KARABOYUN
|1047,99m2 irtifak hakkı ve 112,94m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/70
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|299(yeni 69)
|1-ELVAN AÇAR
2-EMİR AÇAR
3-MUSTAFA AÇAR
|1016,36 m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/71
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|307(yeni 3)
|VEYSEL KARAŞ
|649,94m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/72
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|308(yeni 11)
|1-NAVRUZ KOCAKAHYA
2-GÜLHANIM YAHŞİ
3-ZÖHRE KOCAKAHYA
4-SALİM KOCAKAHYA
|2338,46m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/73
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0(yeni 152)
|305(yeni 10)
|HASAN TERZİOĞLU
|1804,57m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/74
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KARAÇAM
|0 (yeni 152)
|304 (yeni 9)
|Veyis Kocakahya Mirasçıları
1- BAHTİŞEN KOCAKAHA
2-YAREN KOCAKAHYA
3-ÖYKÜ KOCAKAHA
|1660,92 m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/75
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|TEKDÖNEK
|0(yeni 153)
|362(yeni 71)
|1- EMRAH KOCAKAHYA
2- HASAN KOCAKAHYA
Küşat Kocakahya Mirasçıları
1-ELMAS KOCAKAHYA
2-FATMA AÇAR
3-MEHRİBAN KOCAKAHYA
4-NERGİZ BOLAT
5-YILDIZ KARAKÖSE
6-NİYAZİ KARAKÖSE
Nadi Kocakahya Mirasçıları
1-HABİBE KOCAKAHYA
2-SONGÜL GÖMLEKSİZ
3-NERGİZ ÖZCAN
4-HAMİ KOCAKAHYA
|584,22m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/76
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 146)
|490(yeni 25)
|1- AYFER ARSLAN
2-BİROL KOCAKAHYA
3-EROL KOCAKAHYA
4-HAYDAR KOCAKAHYA
5-İSMİGÜL KOCAKAHYA
6-SİBEL KARACA
7-ŞENOL KOCAKAHYA
8-YELİZ ALTINÖZ
9-ZEKİ KOCAKAHYA
|312,23m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/77
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 146)
|497(yeni 19)
|Ali Pak Mirasçıları
1-AKGÜL PAK
2-MUHARREM PAK
3-ÇEYMİNAZ PAK
4-TURABİ PAK
5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ
6-EREN PAK
7-DUDU TEMİZ
|773,48m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/78
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 146)
|498 (yeni 18)
|Ali Pak Mirasçıları
1-AKGÜL PAK
2-MUHARREM PAK
3-ÇEYMİNAZ PAK
4-TURABİ PAK
5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ
6-EREN PAK
7-DUDU TEMİZ
|743.64m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/79
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 146)
|499(yeni 16)
|Ali Pak Mirasçıları
1-AKGÜL PAK
2-MUHARREM PAK
3-ÇEYMİNAZ PAK
4-TURABİ PAK
5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ
6-EREN PAK
7-DUDU TEMİZ
|521,38m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/80
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|KÜTÜKLÜK
|0(yeni 147)
|539(yeni 48)
|Haydar Peksak Mirasçıları
1-ŞİRİN PEKSAK
2-GÜLLÜ ÖĞÜTCÜ
3-ŞENEL PEKSAK
4-FADİK KARAKOÇ
5-EMİNE PEKSAK
6-GÜNEŞ PEKSAK
7-CENK PEKSAK
|1728,17m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/81
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 173)
|389(yeni 128)
|ERDOĞAN ERKOL
|4153,91m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/83
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|163
|4
|CELAL TOPBAŞ
|4357,69m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/84
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|145
|6
|Dursun Merdan Mirasçıları
1-ALİ MERDAN (Vefat)
2-FADİK TİLBE
3-CUMA KÖZ
4-KURBANİ KÖZ
5-GAZİ KÖZ
6-KEZİBAN DUMAN
7-ŞERİFE MERDAN
8-MAHMUT MERDAN
9- SATİ ÇALIŞKAN
10-DURAN YAĞLI
11-RIZA YAĞLI
12-ERCAN YAĞLI
13-MEDİNE KEŞEN
14-GÜLŞEN BODUÇ
15-FEYZİ BODUÇ
16-GÜLYAŞAR ÇALIŞKAN
17-NİYAZİ BODUÇ
18-FEDAİ TOYRAN
19-HÜLYA YILMAZ
|318,49m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/85
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|166
|24
|RIZA DANBURA
|2067,52m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/86
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|166
|21
|Kazım Kazak Mirasçıları
1-HÜLYA KEŞEN
2-ZEKİNE BERBER
3-MAHMUT KAZAK
4-MEHMET ALİ KAZAK
5-MURTAZA KAZAK
6-DENİZ KAZAK
7-ZEHRA KEŞEN
8-ZAHİDE DEMİR
9-FERDA KAZAK
|1577,80m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/88
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|166
|18
|İSMAİL BALTA
|961,13m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/89
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|166
|19
|1-NAİLE ERYİĞİT
2-ŞERİFE ERYİĞİT -
Bekir Eryiğit Mirasçıları
1-NURSEMA PEKAĞCA
2-ALAADDİN ERYİĞİT
3-NURSEL SEYREK
4-NURAY ERYİĞİT
5-BAHATTİN ERYİĞİT
6-BAYRAM ERYİĞİT
7-RIFAT ERYİĞİT
8-ŞÜKRÜ ERYİĞİT
9-MEVASİYE ERYİĞİT
10--MUSTAFA ERYİĞİT
11- GÜLŞEN YILDIRIM
12- NURŞEN ÖZTÜRK
13-ÖZEL ERYİĞİT
14- ÖZLEN ERYİĞİT
15- EMRAH ERYİĞİT
16-SERHAT ERYİĞİT
17-AYŞE GENÇ
|2236,39m2 irtifak hakkı ve 324,00m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/90
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|169
|9
|DURMUŞ DANBURA
|262,90m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/91
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|145
|4
|1-ALAADDİN ERYİĞİT
2-AYŞE GENÇ
3-BAHATTİN ERYİĞİT
4-BAYRAM ERYİĞİT
5-EMRAH ERYİĞİT
6-GÜLŞEN YILDIRIM
7-MUSTAFA ERYİĞİT
8-NAİLE ERYİĞİT
9-NEVASİYE ERYİĞİT
10-NUREY ERYİĞİT
11-NURSEL SEYREK
12-NURSEMA PEKAĞCA
13-NURŞEN ÖZTÜRK
14-ÖZEL ERYİĞİT
15-ÖZLEN ERYİĞİT
16-RIFAT ERYİĞİT
17-SERHAT ERYİĞİT
18-ŞERİFE ERYİĞİT
19-ŞÜKRÜ ERYİĞİT
|3672,64m2 irtifak hakkı, taral
|2025/92
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|145
|1
|Halil Boduç Mirasçıları
1-AZİZ BODUÇ
2-VELİ BODUÇ
3-HAFİZE BODUÇ
4- MUHARREM KULA
5-SULTAN BALTA
6-SUZAN KULA
7-ZÜBEYDE TÜRKYILMAZ
8-OZAN KULA
|341,23m2 irtifak hakkı,tarla
|2025/93
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|147
|9
|Cemile Arlı Mirasçıları
1-YÜCEL ARLI
2-YELİZ AYGİR
3-DENİZ KARAKOÇ
4-YÜKSEL NAYIR
5-DENİZ KARAKOÇ
Hüseyin Hanbaş Mirasçıları
1-TEMAM HANBAŞ
2- SEVDA HANBAŞ
3-SEVAL NERGİZ
4-SERKAN HANBAŞ
5-YEŞİM VARMAZ
6-HÜSEYİN CAN HANBAŞ
Hüseyin Tilbe Mirasçılar
1-ZEYNEP KIŞ
2-ALİ TİLBE
3-AYŞE BADALAK
4- ELMAS TİLBE
5- FADİME KUZU
6-KENAN TİLBE
7- HAYDAR TİLBE
8- KASIM TİLBE
9-ALİ TİLBE
10-SADIK TİLBE
11- ZEKİNE ATASEVEN
12-MAHBUP TOPBAŞ
13-GÜLSEREN BAŞ
14- ZEKİ TILTAK
15- BAHRİYE ATASEVEN
16- FADİK TİLBE
17- HÜSEYİN TİLBE
18- BARIŞ TİLBE
19- SATİ TİLBE TOPRAK
Hasan Hanbaş Mirasçıları
1-HASAN HANBAŞ
2-ŞÜKRAN HANBAŞ
3- TUFAN HANBAŞ
4-GÜL HANBAŞ
5- TURGAY HANBAŞ
6- SELMA YAĞAN
7- YÜCEL ARLI
8- YELİZ AYGİR
9- DENİZ KARAKOÇ
10-YÜKSEL NAYIR
11-SERPİL ARLI
12- TEMAM HANBAŞ
13- SEVDA HANBAŞ
14-SEVAL NEGİZ
15- SERKAN HANBEŞ
16-YEŞİM VARMAZ
17- HÜSEYİN CAN HANBAŞ
Fatma Yurdseven Mirasçıları
1-METİN YURDSEVEN
2-ASUMAN AYGÜN
3-SEÇİM KİRAZ
4-NECLA YURDSEVEN
5-DUYGU AKAR
6-EBRU YURDSEVEN
7-NURAY YURDSEVEN
Veli Kula Mirasçıları
1-SUZAN KULA
2-ZÜBEYDE TÜRKYILMAZ
3-OZAN KULA
Sultan Tilbe Mirasçıları
1-KASIM TİLBE
2-ALİ TİLBE
3-SADIK TİLBE
4-ZEKİNE ATASEVEN
5-MAHBUP TOPBAŞ
Hasan Gök Mirasçıları
1-ŞÜKRİYE TOPBAŞ
2-YETER TOPBAŞ
3-MENŞUDİYE CABA
4-EROL GÖK
5-NAFİYE TOPBAŞ
6-EMİNE HANBAŞ
7-ADALET KELEŞ
Fatma Tilbe Mirasçıları
1-ZEYNEP KIŞ
2-ALİ TİLBE
3-AYŞE BADALAK
4-FADİME KUZU
5-KENAN TİLBE
6- HAYDAR TİLBE
7- FADİK TİLBE
8- HÜSEYİN TİLBE
9- BARIŞ TİLBE
10- SATI TİLBE TOPRAK
Zekine Hanbaş Mirasçıları
1-ADALET KURT
2-HASAN HANBAŞ
3-METİN HANBAŞ
Yusuf Tilbe Mirasçıları
1-FADİK TİLBE
2-HÜSEYİN TİLBE
3-BARIŞ TİLBE
4-SATİ TİLBE TOPRAK
Sati Tıltak Mirasçıları
1-GÜLSEREN BAŞ
2-ZEKİ TILTAK
3-BAHRİYE ATASEVEN
|1123,42m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/94
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|147
|4
|MAHMUT TİLBE
|2901,21m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/95
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|ÖZ
|146
|20
|Memet Ataseven Mirasçıları
1-ÖZLEM ATASEVEN
2-ÖZGÜR ATASEVEN
3-ÖZKAN ATASEVER
4-ÖZNUR ATASEVEN HASGÜL
|493,20m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/97
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|176
|
Cennet Bosbıyık Mirasçıları
|49,74m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/98
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|178
|HAYDAR TOPBAŞ
|3320,77m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/99
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|200
|Yusuf Sel Mirasçıları
1- ŞÜKRİYE SEL
2- METİN SEL
3-HÜSEYİN SEL
4-DİLEK SEL YILMAZ
|1025,41m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/100
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|40
|Hasan Hasgül Mirasçıları
1-KAFİYE YILMAZ
2-MÜMTAZ HASGÜL
3-EMİNE ÖZAÇIK
4-YILMAZ HASGÜL
5-SOLMAZ DURAK
6-ŞERİFE ABEŞ
|557,53m2irtifak hakkı, tarla
|2025/101
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|107
|1-NURİYE ERTÜRK
2-SEDA KÖZ
3-SEVGİ ERTÜRK
4-ORHAN GAZİ ERTÜRK
|766,79m2 irtifak hakkı tarla
|2025/102
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|109
|1-NURİYE ERTÜRK
2-SEDA KÖZ
3-SEVGİ ERTÜRK
4-ORHAN GAZİ ERTÜRK
|2002,41m2 irtifak hakkı tarla
|2025/103
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|112
|1-ALİ ERTÜRK
2-FEVZİYE DEMİRBAŞ
3-HASAN KARA
4- METİN TOP
5-RIZA ERTÜRK
6-SATİ GÖÇ
Veyis Kaya Mirasçıları
1- DEVRİM KARA
2-HATİCE KARA
3-KAMİLE KULA
4-SATİ ÇAM
5-ŞÜKRAN KOLDAŞ
6-NURTEN KAZAK
7-ZEKİYE BAŞKIRAN (VASİSİ NAĞME KULA)
|575,13 m2 irtifak hakkı tarla
|2025/104
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|174
|4
|İSKENDERKAŞIKÇI
|1110,56m2 irtifak hakkı tarla
|2025/105
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|155
|16
|HASAN UYGUN
|1899,02m2 irtifak hakkı tarla
|2025/106
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|154
|23
|1-SADIK KARABAŞ
2-RIZA KARABAŞ
3-AĞABAL KARABAŞ
4-ÇİŞELİ KARABAŞ(VEFAT)
Çiseli Karabaş Mirasçıları
1-MEHMET KARABAŞ
2-NERGİZ OZAN
3-ÇİSELİ ÇATAL
4-BADE KARABAŞ
5-CENGİZ KARABAŞ
6-NAZİK KARABAŞ
7-BEYAZ SIZAN
8-SEDA ÇİNAR
9-SADIK KARABAŞ
10-RIZA KARABAŞ
11-AĞABAL KARABAŞ
12-SADELİ TATLI
13-HÜSEYİN KARABAŞ
14-YETER ŞATUR
15-RIZA KARABAŞ
|943,77 m2 irtifak hakkı tarla
|2025/107
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|154
|28
|1-GÜLZARİ BITRAK
2- CUMA AKBACAK
3-KEMAL AKBACAK
4- MİYASE ŞATUR
5-RIZA AKBACAK
|1985,79m2 irtifak hakkı tarla
|2025/108
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|153
|4
|KEMAL GÖZÜTOK
|583,38m2 irtifak hakkı tarla
|2025/109
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|153
|1
|HASAN UYGUN
|14,46m2 irtifak hakkı tarla
|2025/110
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|171
|10
|Dursun Merdan Mirasçıları
1-ALİ MERDAN
2-FADİK TİLBE
3-CUMA KÖZ
4-KURBANİ KÖZ
5-GAZİ KÖZ
6-KEZİBAN KÖZ
7-ŞERİFE MERDAN
8- MAHMUT MERDAN
9- SATİ ÇALIŞKAN
10-DURAN YAĞLI
11-RIZA YAĞLI
12-ERCAN YAĞLI
13- MEDİNE KEŞEN
14- GÜLŞEN BODUÇ
15-FEYZİ BODUÇ
16-GÜLYAŞAR ÇALIŞKAN
17- NİYAZİ BODUÇ
18-FEDAİ TOYRAN
19-HÜLYA YILMAZ
|456,16m2 irtifak hakkı tarla
|2025/112
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|172
|14
|1-NAİLE ERYİĞİT
2-ŞERİFE ERYİĞİT -
Bekir Eryiğit Mirasçıları
1-NURSEMA PEKAĞCA
2-ALAADDİN ERYİĞİT
3-NURSEL SEYREK
4-NURAY ERYİĞİT
5-BAHATTİN ERYİĞİT
6-BAYRAM ERYİĞİT
7-RIFAT ERYİĞİT
8-ŞÜKRÜ ERYİĞİT
9-MEVASİYE ERYİĞİT
10--MUSTAFA ERYİĞİT
11- GÜLŞEN YILDIRIM
12- NURŞEN ÖZTÜRK
13-ÖZEL ERYİĞİT
14- ÖZLEN ERYİĞİT
15- EMRAH ERYİĞİT
16-SERHAT ERYİĞİT
17-AYŞE GENÇ
|2394,90m2 irtifak hakkı tarla
|2025/113
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|32
|Murtaza Baran Mirasçıları
1-NARGÜZEL SAPER
2-MEHMET BARAN
3-HASAN BARAN
4-NURİYE NAYIR
5-MEHRİBAN BAŞER
6-İBRAHİM TARYOL
7-HATUN DÜDÜKÇÜ
8-UĞUR DARYOL
9-UFUK DARYOL
|1105,87m2 irtifak hakkı, 68,48m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/114
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|BAHÇELİEVLER
|196
|30
|1-KİBRİYA KURUMLU
2-GÜLDANE YİĞİT
3-HATİCE BOZDEMİR
4-NİSA TOSUN
5-AYTEN BAŞER
6-SELVİ TOSUN (VEFAT)
Selvi Tosun Mirasçıları
1-ŞERİFE GÜNDOĞDU
2-İSMAİL ÖZAKDAŞ
3-SADIK ÖZAKDAŞ
4-FERHAT ÖZAKDAŞ
Murtaza Baran Mirasçıları
1-NARGÜZEL SAPER
2-MEHMET BARAN
3-HASAN BARAN
4-NURİYE NAYIR
5-MEHRİBAN BAŞER
6-İBRAHİM DARYOL
7-HATUN DÜDÜKÇÜ
8-UĞUR DARYOL
9-UFUK DARYOL
|836,89m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/115
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|176
|1
|1-KİBRİYA KURUMLU
2-GÜLDANE YİĞİT
3-HATİCE BOZDEMİR
4-NİSA TOSUN
5-SELVİ TOSUN
6-AYTEN BAŞER
Murtaza Baran Mirasçıları
1-NARGÜZEL SAPER
2-MEHMET BARAN
3-HASAN BARAN
4-NURİYE NAYIR
5-MEHRİBAN BAŞER
6-İBRAHİM DARYOL
7-HATUN DÜDÜKÇÜ
8-UĞUR DARYOL
9-UFUK DARYOL
Selvi Tosun Mirasçıları
1-ŞERİFE GÜNDOĞDU
2-İSMAİL ÖZAKDAŞ
3-SADIK ÖZAKDAŞ
4-FERHAT ÖZAKDAŞ
|38,23m2 irtifak hakkı tarla
|2025/116
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|AKYAZI
|174
|2
|1-HASAN BODUÇ
İsmail Boduç Mirasçıları
1-ATİKE BODUÇ
2-GÜLERMAN AKARÇAY
|2565,78m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/117
|TOKAT
|ZİLE
|GÜZELBEYLİ
|YAPRAKLAR
|196
|197
|1-BERK CAN KALENDER
2-GÜLEN KALENDER
3-HATİCE KALENDER
4-MELDA ŞENGÜL
5-MERTCAN KALENDER
6-NARGÜL KARABULUT
7-YETER ACAR
|2185,36m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/118
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|150
|2
|MELEK GÖZÜTOK
|212,82m2 irtifak hakkı tarla
|2025/120
|TOKAT
|ZİLE
|TEMECÜK
|151
|5
|EŞREF İNCİ
|1456,69m2 irtifak hakkı tarla
|2025/121
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|ÖZ
|0(yeni 155)
|160(yeni 23)
|1-CUMA TERZİOĞLU
2-ALİ TERZİOĞLU
3-KEMAL TERZİOĞLU
|1693,87m2 irtifak hakkı, 189,92 m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/122
|TOKAT
|ZİLE
|KARABALÇIK
|ÖZ
|0(yeni 155)
|162(yeni 25)
|KEMAL TERZİOĞLU
|1074,04m2 irtifak hakkı tarla
|2025/123
|TOKAT
|ZİLE
|YAYLAKENT
|TÜRKMEN
YURDU
|104
|1
|Elif Uçar ve Ayşe Uçar Mirasçıları
1-BAYRAM UÇAR
2-RIZA UÇAR
3-DURSUN UÇAR
Elif Uçar ve Ali Uçar Mirasçıları
1-HÜSNE UÇAR
2-KARANFİL TONKAYA
3-AHMET UÇAR
4-BEKTAŞ UÇAR
5-BADE DESTE
Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Dursun Uçar Mirasçıları
1- EMRULLAH UÇAR
2-HİKMET UÇAR
Ayşe Uçar ve Elif Uçar Mirasçıları
1-GÜLLÜ BEBEK
2-GÜLESER DERE
3-ÇİÇEK ANBAR
Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Fatma Terzioğlu Mirasçıları
1-GÜLDESTE KARAKÜTÜK
2-YETER KORUK
3-GÜLBAHAR TONKAYA
4-ALİ TERZİOĞLU
5-FİDAN DUMAN
6-DURSUN TERZİOĞLU
7-DOĞAN KINALI
8-ERDEM KINALI
Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Hasan Uçar Mirasçıları
1-TEMAM UÇAR
2-ZELİHA ÇAYIR
3-YETER AKDĞAĞ
4-HALİL UÇAR
5-CEMAL UÇAR
6-ÖZAL UÇAR
7-GÜLBAHAR DERE
8-DESTE ŞENCAN
Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Güllü Çatal Mirasçıları
1-DURSUN ÇATAL
2-MEHMET ÇATAL
3-RIZA ÇATAL
4-FADİK ÇAKMAK
|3588,12m2 irtifak hakkı tarla
|2025/124
|TOKAT
|ZİLE
|YAYLAKENT
|ÇORAK
|101
|162
|YILMAZ BEBEK
|2289,77m2 irtifak hakkı tarla
|2025/125
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|SIRTÜSTÜ
|0(şehi 167)
|1161(yeni 42)
|Abdulkadir Karaköse Mirasçıları
1-FİDAN ULAY
2-RAİF KARAKÖSE
3-GÜRSEL KARAKÖSE
4-MEZİHAN KARAKÖSE
5-ÖZLEM ULAY
6-MUAMMER KARAKÖSE
7-ABDULLAH KARAKÖSE
|1167,31m2 irtifak hakkı tarla
|2025/126
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|SIRTÜSTÜ
|0(yeni 167)
|868(yeni 44)
|MUSTAFA ZORLU
|6023,87m2 irtifak hakkı, 324m2 mülkiyet hakkı, tarla
|2025/127
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 167)
|872(yeni 48)
|AHMET ZORLU
|866,07m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/128
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|SIRTÜSTÜ
|0(yeni 167)
|874(yeni 50)
|1-ÇİÇEK TASAR
2-ERAY KAMIŞ
3-ERDOĞAN KAMIŞ
4-NURAY KAMIŞ
5-TOPALAK KAMIŞ
Bayam Kamış Mirasçıları
1-AKGÜL KAMIŞ
2-DEMET ÖZÇELİK
3-SERDAL KAMIŞ
4-SERVET KAMIŞ
5-ERDAL KAMIŞ
İlyas Kamış Mirasçıları
1-KARANFİL KAMIŞ
2-YAYLA KAMIŞ
3-BEKİR KAMIŞ
İsmail Kamış Mirasçıları
1-AĞGELİN KAMIŞ
2-SEDEF SOLAKCI
3-RIZA KAMIŞ
4-CEMAL KAMIŞ
5-MÜRSEL KAMIŞ
|2382,26m2 irtifak hakkı tarla
|2025/130
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|SIRTÜSTÜ
|0(yeni 167)
|893(yeni 94)
|1-SADIK KARAKÖSE
Hüseyin Varol Mirasçıları
1-NEFİSE TURGUT
2-SENEM VAROL
Hüseyin Varol ve Şerife Özçelik Ortak Mirasçıları
1-BEKİR ÖZÇELİK
Hüseyin Varol ve Rasim Varol Ortak Mirasçıları
1-ALİ VAROL
2-NECMETTİN VAROL
3-DOĞAN VAROL
4-ŞÜKRAN ÇAĞLAYAN
5-MESÜDİYE ÖZÜPEK
6-HÜSAMETTİN VAROL
7-NURETTİN VAROL
8-SATİ GÜL VAROL
9-İSMAİL VAROL
10-SABRİ VAROL
11-HAKİME ULUĞ
12-SONAY ŞENER
13-ŞİRİN ÖZÇELİK
14-YELİZ BAYKAL
15-AHMET TURAN VAROL
16-HÜSEYİN VAROL
17-OKAN VAROL
18-DUDU ÖZÇELİK
19-EMİNE KILIÇ
Hüseyin Varol, Rasim Varol ve Şerife Özçelik Ortak Mirasçıları
1-SALİHA KURT
2-SELMA ERDEM
3-DOĞAN ÖZÇELİK
4-EROL ÖZÇELİK
5-SERAP CAN
|2849,97m2 irtifak hakkı tarla
|2025/131
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|SIRTÜSTÜ
|0(yeni 167)
|891(yeni 93)
|Mehmet Bacak Mirasçıları
1-MENEVŞE BACAK
2-RIZA BACAK
3-SADIK BACAK
4-ARİF BACAK
5-YÜKSEL DİLBAZ
6-FERİDE OZAN
|190,66m2 irtifak hakkı, tarla
|2025/132
|TOKAT
|ZİLE
|GÖÇENLİ
|ÇADIRKAYA
|0(yeni 172 )
|525(yeni 3 )
|1-MAHMUT YAVUZ
2-YILMAZ YAVUZ
|240,25m2 irtifak hakkı, tarla
Basın No: ILN02435348 #ilan.gov.tr