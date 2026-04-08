ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANIDIR.





Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.



Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin,Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı ve (varsa) mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.

ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI İLİ İLÇESİ MAH. / KÖY MEVKİİ ADA NO PARSEL NO MALİKLERİ KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) ve VASFI ADI SOYADI 2025/44 TOKAT ZİLE KARABALÇIK HERİSYOLU 0(yeni 145) 575(yeni 58) SEYRAN ÖZATA 1074,20m2 irtifak hakkı, Tarla 2025/45 TOKAT ZİLE KARABALÇIK HERİSYOLU 0(yeni 145) 579(yeni 60) 1-NURİYE ERDEN

2- TÜRKAN KUL

3- NURETTİN ÖZATA

4- SELAHATTİN ÖZATA

5-KAMER GÖKÇEK 1514,89m2 irtifak Hakkı 196 m2 mülkiyet hakkı,Tarla 2025/46 TOKAT ZİLE KARABALÇIK HERİSYOLU 0(yeni 145) 581(yeni 67) 1-NAVRUZ KOCAKAHYA

2-SERKAN GÜNEŞ

3-ALİ KOCAKAHYA

4-NURCAN KOCAKAHYA 109,86 m2 irtifak hakkı , Tarla 2025/47 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 147) 565(yeni 24) Enver Kocakahya Mirasçıları

1-EDAVİYE ÖĞÜTCÜ

2-KİRAZ ÖĞÜTCÜ

3-GÜLZAR ÖZER

4-NAVRUZ KOCAKAHYA

5-NERGİZ ERDAL

6-MÜNEVVER KOCAKAHYA

7-EBRU KARADEMİR

8-RUHİ KOCAKAHYA 3286,11 m2 irtifak hakkı, 157,66 m2 mülkiyet hakkı,Tarla 2025/48 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 147) 532(yeni 21) Malik Kocakahya mirasçıları

1-MAVUŞ KOCAKAHYA

2-YAFES KOCAKAHYA

3-EKREM KOCAKAHYA

4-MAHSUNİ KOCAKAHYA

5-MİYASE ERDAL

6-FİLİZ DUMAN

7-İLKER KOCAKAHYA 257,66m2 irtifak hakkı,Tarla 2025/49 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 388(yeni 127) 1-MAHMUT YAVUZ

2-YILMAZ YAVUZ 151,73m2 irtifak hakkı, Tarla 2025/50 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 394(yeni 178) Cuma Gödek Mirasçıları

1-DURSUN GÖDEK

2-HASAN GÖDEK

3-İLYAS GÖDEK

4-İSMAİL GÖDEK 11,11m2 irtifak hakkı, Tarla 2025/51 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0 (yeni 155) 201(yeni 74) Cuma Karaş Mirasçıları

1- Fadik Balca

2- Ali Karaş

Cuma Karaş ve Fidan Duman Mirasçıları

1-Ali Duman

2-Çiçek Dalmış

3-Çiğdem Tatlı

4-Gülbahar Duman

5-Rıza Duman

6-Şirin Adıgüzel

Cuma Karaş ve Güllü Karaş Mirasçıları

1-Hurşit Adıgüzel

2-Hasan Karaş

3-Suna Demirbilek

4-Bektaş Karaş

5-Yeter Şen

Güllü Karaş Mirasçıları

1-Gülümser Karaş 509,46 m2irtifak, 140,83 m2 mülkiyet hakkı, Tarla 2025/52 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 211(yeni 84) HAMİ ÖZEV 1,20m2 irtifak hakkı, Tarla 2025/53 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 401(yeni 171) Cuma Gödek Mirasçıları

1-DURSUN GÖDEK

2-HASAN GÖDEK

3-İLYAS GÖDEK

4-İSMAİL GÖDEK 2100,49m2 irtifak hakkı, tarla 2025/54 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0 445 Mehmet Şentürk Mirasçıları

1-MEHDİ ŞENTÜRK

2-TURAN ŞENTÜRK

3-FİRUZE MERAL

4-FİDAN KAYA

5-SALİH SEMİZ

6-OKTAY SEMİZ

7-SEVGİ SEZER

8-HÜSNE ERKONAK

9-SALİSE ÖZATA

10-AHMET SEMİZ

11-MEHMET SEMİZ

12-SEVDA ÇELEN 1168,08m2 irtifak hakkı, tarla 2025/55 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 480(yeni 222) Üsük Bıtrak Mirasçıları

1-ÇİSELİ BITRAK

2- HASRET BITRAK

3-HAYDAR BITRAK

4- MUSTAFA BITRAK

5-CAFER BITRAK 1646,11m2 irtifak hakkı, tarla 2025/56 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 479(yeni 233) HÜSEYİN ŞATUR 1164,65m2 irtifak hakkı, tarla 2025/57 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 478(yeni 234) Bektaş Lülek Mirasçıları

1-İLYAS LÜLEK

2-ELİF OZAN

3-CUMA LÜLEK

4-RIZA LÜLEK

5-HATIR YALÇIN

6-GÖÇEK LÜLEK

7-HURMA BACAK

8-ERARSLAN LÜLEK

9-MESUT LÜLEK

10-GÜLCAN AKBACAK

11-SÜMMANİ LÜLEK

12-NEŞE LÜLEK

13-YAYLA DİLBAZ

14-GAMZE HASGÜL 616,43m2 irtifak hakkı, tarla 2025/58 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 504(yeni 248) 1-CEMAL GÖKÇE

2-DURSUN YAVUZ 1573,04m2irtifak hakkı 169 m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/59 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 514( 256) Hasan Yavuz Mirasçıları

1-ELİF YAVUZ

2-HATUK DALMIŞ

3-AZİZ YAVUZ

4-İBRAHİM YAVUZ

5- CENNET TATLI 777,22 m2irtifak hakkı, tarla 2025/60 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 204(yeni 82) Memet Kamış Mirasçıları

1-SEVİM KAMIŞ

2-GONCA ÇİNİK

3-GÜLCAN ESER

4- ORHAN KAMIŞ

5-ARZU KAMIŞ

6- FATMA KAMIŞ

7- HÜSEYİN KAMIŞ

8-DÖNDÜ KUŞKA

9-SEYRAN KARATAŞ

Mustafa Kamış Mirasçıları

1- KİRAZ KAMIŞ

2- ZEYNEP ÖZDEMİR

3-NESLİHAN TONKAYA

4- MURAT KAMIŞ 2381,98m2 irtifak hakkı, tarla 2025/61 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 193(yeni 81) HALİL GÜLÜŞ 605,26m2 irtifak hakkı, tarla 2025/62 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 190(yeni 92) 1-MEHDİ KOCAKAHYA

2-FİKRET SAĞLAM 1010,00 m2irtifak hakkı, tarla 2025/63 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 154(yeni 17) Bektaş Kul Mirasçıları

1-Zeynep Kul

2-Abdullah Kul 1044,73m2 irtifak, tarla 2025/64 TOKAT ZİLE KARABALÇIK ÖZ 0(yeni 155) 159(yeni 22) 1- HÜSEYİN TERZİOĞLU 68,05 m2 iritfak hakkı, tarla 2025/66 TOKAT ZİLE KARABALÇIK SITMAPINARI 0(yeni 155) 200(yeni 72) Mustafa Karaş Mirasçıları

1-RIZA KARAŞ

2-ELİF DEVEK

3-VEYSEL KARAŞ

4-İSMAİL KARAŞ

5-DURAN KARAŞ

6-AHMET KARAŞ

7-CEMAL KARAŞ

8-MEHMET KARAŞ

9-MUHARREM KARAŞ

10-YUSUF KARAŞ

11-MÜRSEL KARAŞ 819,74m2irtifak hakkı,84,17m2 mülkiyet tarla 2025/67 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 291(yeni 65) MÜCAHİT KOCAKAHYA 25,41m2 irtifak hakkı, tarla 2025/68 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 290(yeni 66) Nefise Kocakahya Mirasçıları

1-İCLAL EVDÖNDEREN

2-ZEKİ KOCAKAHYA

3-ŞEHRİBAN KOCAKAHYA

4-RASİM KOCAKAHYA

5-İSMİGÜL KOCAKAHYA

6-AYFER ARSLAN

7-SİBEL KARACA

8-EROL KOCAKAHYA

9-BİROL KOCAKAHYA

10-YELİZ ALTINÖZ

11-ŞENOL KOCAKAHYA

12-HAYDAR KOCAKAHYA 2183,21m2irtifak hakkı, tarla 2025/69 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 312(yeni 56) 1-İBRAHİM KARABOYUN

2-İLYAS KARABOYUN

3-HASAN KARABOYUN

4- ALİ KARABOYUN 1047,99m2 irtifak hakkı ve 112,94m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/70 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 299(yeni 69) 1-ELVAN AÇAR

2-EMİR AÇAR

3-MUSTAFA AÇAR 1016,36 m2 irtifak hakkı, tarla 2025/71 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 307(yeni 3) VEYSEL KARAŞ 649,94m2 irtifak hakkı, tarla 2025/72 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 308(yeni 11) 1-NAVRUZ KOCAKAHYA

2-GÜLHANIM YAHŞİ

3-ZÖHRE KOCAKAHYA

4-SALİM KOCAKAHYA 2338,46m2 irtifak hakkı, tarla 2025/73 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0(yeni 152) 305(yeni 10) HASAN TERZİOĞLU 1804,57m2 irtifak hakkı, tarla 2025/74 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KARAÇAM 0 (yeni 152) 304 (yeni 9) Veyis Kocakahya Mirasçıları

1- BAHTİŞEN KOCAKAHA

2-YAREN KOCAKAHYA

3-ÖYKÜ KOCAKAHA 1660,92 m2 irtifak hakkı, tarla 2025/75 TOKAT ZİLE KARABALÇIK TEKDÖNEK 0(yeni 153) 362(yeni 71) 1- EMRAH KOCAKAHYA

2- HASAN KOCAKAHYA

Küşat Kocakahya Mirasçıları

1-ELMAS KOCAKAHYA

2-FATMA AÇAR

3-MEHRİBAN KOCAKAHYA

4-NERGİZ BOLAT

5-YILDIZ KARAKÖSE

6-NİYAZİ KARAKÖSE

Nadi Kocakahya Mirasçıları

1-HABİBE KOCAKAHYA

2-SONGÜL GÖMLEKSİZ

3-NERGİZ ÖZCAN

4-HAMİ KOCAKAHYA 584,22m2 irtifak hakkı, tarla 2025/76 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 146) 490(yeni 25) 1- AYFER ARSLAN

2-BİROL KOCAKAHYA

3-EROL KOCAKAHYA

4-HAYDAR KOCAKAHYA

5-İSMİGÜL KOCAKAHYA

6-SİBEL KARACA

7-ŞENOL KOCAKAHYA

8-YELİZ ALTINÖZ

9-ZEKİ KOCAKAHYA 312,23m2 irtifak hakkı, tarla 2025/77 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 146) 497(yeni 19) Ali Pak Mirasçıları

1-AKGÜL PAK

2-MUHARREM PAK

3-ÇEYMİNAZ PAK

4-TURABİ PAK

5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ

6-EREN PAK

7-DUDU TEMİZ 773,48m2 irtifak hakkı, tarla 2025/78 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 146) 498 (yeni 18) Ali Pak Mirasçıları

1-AKGÜL PAK

2-MUHARREM PAK

3-ÇEYMİNAZ PAK

4-TURABİ PAK

5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ

6-EREN PAK

7-DUDU TEMİZ 743.64m2 irtifak hakkı, tarla 2025/79 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 146) 499(yeni 16) Ali Pak Mirasçıları

1-AKGÜL PAK

2-MUHARREM PAK

3-ÇEYMİNAZ PAK

4-TURABİ PAK

5-MÜNEVVER ÖĞÜTCÜ

6-EREN PAK

7-DUDU TEMİZ 521,38m2 irtifak hakkı, tarla 2025/80 TOKAT ZİLE KARABALÇIK KÜTÜKLÜK 0(yeni 147) 539(yeni 48) Haydar Peksak Mirasçıları

1-ŞİRİN PEKSAK

2-GÜLLÜ ÖĞÜTCÜ

3-ŞENEL PEKSAK

4-FADİK KARAKOÇ

5-EMİNE PEKSAK

6-GÜNEŞ PEKSAK

7-CENK PEKSAK 1728,17m2 irtifak hakkı, tarla 2025/81 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 173) 389(yeni 128) ERDOĞAN ERKOL 4153,91m2 irtifak hakkı, tarla 2025/83 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 163 4 CELAL TOPBAŞ 4357,69m2 irtifak hakkı, tarla 2025/84 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 145 6 Dursun Merdan Mirasçıları

1-ALİ MERDAN (Vefat)

2-FADİK TİLBE

3-CUMA KÖZ

4-KURBANİ KÖZ

5-GAZİ KÖZ

6-KEZİBAN DUMAN

7-ŞERİFE MERDAN

8-MAHMUT MERDAN

9- SATİ ÇALIŞKAN

10-DURAN YAĞLI

11-RIZA YAĞLI

12-ERCAN YAĞLI

13-MEDİNE KEŞEN

14-GÜLŞEN BODUÇ

15-FEYZİ BODUÇ

16-GÜLYAŞAR ÇALIŞKAN

17-NİYAZİ BODUÇ

18-FEDAİ TOYRAN

19-HÜLYA YILMAZ 318,49m2 irtifak hakkı, tarla 2025/85 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 166 24 RIZA DANBURA 2067,52m2 irtifak hakkı, tarla 2025/86 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 166 21 Kazım Kazak Mirasçıları

1-HÜLYA KEŞEN

2-ZEKİNE BERBER

3-MAHMUT KAZAK

4-MEHMET ALİ KAZAK

5-MURTAZA KAZAK

6-DENİZ KAZAK

7-ZEHRA KEŞEN

8-ZAHİDE DEMİR

9-FERDA KAZAK 1577,80m2 irtifak hakkı, tarla 2025/88 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 166 18 İSMAİL BALTA 961,13m2 irtifak hakkı, tarla 2025/89 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 166 19 1-NAİLE ERYİĞİT

2-ŞERİFE ERYİĞİT -

Bekir Eryiğit Mirasçıları

1-NURSEMA PEKAĞCA

2-ALAADDİN ERYİĞİT

3-NURSEL SEYREK

4-NURAY ERYİĞİT

5-BAHATTİN ERYİĞİT

6-BAYRAM ERYİĞİT

7-RIFAT ERYİĞİT

8-ŞÜKRÜ ERYİĞİT

9-MEVASİYE ERYİĞİT

10--MUSTAFA ERYİĞİT

11- GÜLŞEN YILDIRIM

12- NURŞEN ÖZTÜRK

13-ÖZEL ERYİĞİT

14- ÖZLEN ERYİĞİT

15- EMRAH ERYİĞİT

16-SERHAT ERYİĞİT

17-AYŞE GENÇ 2236,39m2 irtifak hakkı ve 324,00m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/90 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 169 9 DURMUŞ DANBURA 262,90m2 irtifak hakkı, tarla 2025/91 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 145 4 1-ALAADDİN ERYİĞİT

2-AYŞE GENÇ

3-BAHATTİN ERYİĞİT

4-BAYRAM ERYİĞİT

5-EMRAH ERYİĞİT

6-GÜLŞEN YILDIRIM

7-MUSTAFA ERYİĞİT

8-NAİLE ERYİĞİT

9-NEVASİYE ERYİĞİT

10-NUREY ERYİĞİT

11-NURSEL SEYREK

12-NURSEMA PEKAĞCA

13-NURŞEN ÖZTÜRK

14-ÖZEL ERYİĞİT

15-ÖZLEN ERYİĞİT

16-RIFAT ERYİĞİT

17-SERHAT ERYİĞİT

18-ŞERİFE ERYİĞİT

19-ŞÜKRÜ ERYİĞİT 3672,64m2 irtifak hakkı, taral 2025/92 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 145 1 Halil Boduç Mirasçıları

1-AZİZ BODUÇ

2-VELİ BODUÇ

3-HAFİZE BODUÇ

4- MUHARREM KULA

5-SULTAN BALTA

6-SUZAN KULA

7-ZÜBEYDE TÜRKYILMAZ

8-OZAN KULA 341,23m2 irtifak hakkı,tarla 2025/93 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 147 9 Cemile Arlı Mirasçıları

1-YÜCEL ARLI

2-YELİZ AYGİR

3-DENİZ KARAKOÇ

4-YÜKSEL NAYIR

5-DENİZ KARAKOÇ

Hüseyin Hanbaş Mirasçıları

1-TEMAM HANBAŞ

2- SEVDA HANBAŞ

3-SEVAL NERGİZ

4-SERKAN HANBAŞ

5-YEŞİM VARMAZ

6-HÜSEYİN CAN HANBAŞ

Hüseyin Tilbe Mirasçılar

1-ZEYNEP KIŞ

2-ALİ TİLBE

3-AYŞE BADALAK

4- ELMAS TİLBE

5- FADİME KUZU

6-KENAN TİLBE

7- HAYDAR TİLBE

8- KASIM TİLBE

9-ALİ TİLBE

10-SADIK TİLBE

11- ZEKİNE ATASEVEN

12-MAHBUP TOPBAŞ

13-GÜLSEREN BAŞ

14- ZEKİ TILTAK

15- BAHRİYE ATASEVEN

16- FADİK TİLBE

17- HÜSEYİN TİLBE

18- BARIŞ TİLBE

19- SATİ TİLBE TOPRAK

Hasan Hanbaş Mirasçıları

1-HASAN HANBAŞ

2-ŞÜKRAN HANBAŞ

3- TUFAN HANBAŞ

4-GÜL HANBAŞ

5- TURGAY HANBAŞ

6- SELMA YAĞAN

7- YÜCEL ARLI

8- YELİZ AYGİR

9- DENİZ KARAKOÇ

10-YÜKSEL NAYIR

11-SERPİL ARLI

12- TEMAM HANBAŞ

13- SEVDA HANBAŞ

14-SEVAL NEGİZ

15- SERKAN HANBEŞ

16-YEŞİM VARMAZ

17- HÜSEYİN CAN HANBAŞ

Fatma Yurdseven Mirasçıları

1-METİN YURDSEVEN

2-ASUMAN AYGÜN

3-SEÇİM KİRAZ

4-NECLA YURDSEVEN

5-DUYGU AKAR

6-EBRU YURDSEVEN

7-NURAY YURDSEVEN

Veli Kula Mirasçıları

1-SUZAN KULA

2-ZÜBEYDE TÜRKYILMAZ

3-OZAN KULA

Sultan Tilbe Mirasçıları

1-KASIM TİLBE

2-ALİ TİLBE

3-SADIK TİLBE

4-ZEKİNE ATASEVEN

5-MAHBUP TOPBAŞ

Hasan Gök Mirasçıları

1-ŞÜKRİYE TOPBAŞ

2-YETER TOPBAŞ

3-MENŞUDİYE CABA

4-EROL GÖK

5-NAFİYE TOPBAŞ

6-EMİNE HANBAŞ

7-ADALET KELEŞ

Fatma Tilbe Mirasçıları

1-ZEYNEP KIŞ

2-ALİ TİLBE

3-AYŞE BADALAK

4-FADİME KUZU

5-KENAN TİLBE

6- HAYDAR TİLBE

7- FADİK TİLBE

8- HÜSEYİN TİLBE

9- BARIŞ TİLBE

10- SATI TİLBE TOPRAK

Zekine Hanbaş Mirasçıları

1-ADALET KURT

2-HASAN HANBAŞ

3-METİN HANBAŞ

Yusuf Tilbe Mirasçıları

1-FADİK TİLBE

2-HÜSEYİN TİLBE

3-BARIŞ TİLBE

4-SATİ TİLBE TOPRAK

Sati Tıltak Mirasçıları

1-GÜLSEREN BAŞ

2-ZEKİ TILTAK

3-BAHRİYE ATASEVEN 1123,42m2 irtifak hakkı, tarla 2025/94 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 147 4 MAHMUT TİLBE 2901,21m2 irtifak hakkı, tarla 2025/95 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ ÖZ 146 20 Memet Ataseven Mirasçıları

1-ÖZLEM ATASEVEN

2-ÖZGÜR ATASEVEN

3-ÖZKAN ATASEVER

4-ÖZNUR ATASEVEN HASGÜL 493,20m2 irtifak hakkı, tarla 2025/97 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 176 Cennet Bosbıyık Mirasçıları

1-HATİCE ÖZBAL

2-HÜSNE ÖZŞAFAK

Emine Düzen Mirasçıları

1-HATUN CANDAN

2-MURAT DÜZEN

3-SÜLEYMAN DÜZEN

4-BEDRİYE DÜZEN

5-FEVZİ DÜZEN

6-GÜLTAZE ERDİL

7-GÜLER TOPBAŞ

8-YUSUF DÜZEN

Hasan Gür Mirasçıları

1-BAHRİYE ARAÇ

2-HÜSEYİN GÜR

3-LEYLA ÇAPAŞ

4-ŞEHRİBAN GÜR

Haydar Çam Mirasçıları

1-ARAS ÇAM

2-CANAN ÇAM

3-HÜSNÜYE ÇAM

4-ŞEHZANE DOĞAN

5-ÖMÜR ŞENGİL

6-MİNE ŞENGİL

7-HAKAN DURÇELER

Kenan Gür Mirasçıları

1-FİKRET GÜL

2-NECDET GÜR

3-NECLA YURDSEVEN

4-SAMİYE GÜR

5-MUHARREM KAYGUSUZ

Rıza Gür Mirasçıları

1-HİDAYET GÜR

2-NİHAYET GÜR

3-REMZİYE GÜR

4-SUZAN KULA

5-VOLKAN GÜR

6-ZÜLFÜYE KAYGUSUZ 49,74m2 irtifak hakkı, tarla 2025/98 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 178 HAYDAR TOPBAŞ 3320,77m2 irtifak hakkı, tarla 2025/99 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 200 Yusuf Sel Mirasçıları

1- ŞÜKRİYE SEL

2- METİN SEL

3-HÜSEYİN SEL

4-DİLEK SEL YILMAZ 1025,41m2 irtifak hakkı, tarla 2025/100 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 40 Hasan Hasgül Mirasçıları

1-KAFİYE YILMAZ

2-MÜMTAZ HASGÜL

3-EMİNE ÖZAÇIK

4-YILMAZ HASGÜL

5-SOLMAZ DURAK

6-ŞERİFE ABEŞ 557,53m2irtifak hakkı, tarla 2025/101 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 107 1-NURİYE ERTÜRK

2-SEDA KÖZ

3-SEVGİ ERTÜRK

4-ORHAN GAZİ ERTÜRK 766,79m2 irtifak hakkı tarla 2025/102 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 109 1-NURİYE ERTÜRK

2-SEDA KÖZ

3-SEVGİ ERTÜRK

4-ORHAN GAZİ ERTÜRK 2002,41m2 irtifak hakkı tarla 2025/103 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 112 1-ALİ ERTÜRK

2-FEVZİYE DEMİRBAŞ

3-HASAN KARA

4- METİN TOP

5-RIZA ERTÜRK

6-SATİ GÖÇ

Veyis Kaya Mirasçıları

1- DEVRİM KARA

2-HATİCE KARA

3-KAMİLE KULA

4-SATİ ÇAM

5-ŞÜKRAN KOLDAŞ

6-NURTEN KAZAK

7-ZEKİYE BAŞKIRAN (VASİSİ NAĞME KULA) 575,13 m2 irtifak hakkı tarla 2025/104 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 174 4 İSKENDERKAŞIKÇI 1110,56m2 irtifak hakkı tarla 2025/105 TOKAT ZİLE TEMECÜK 155 16 HASAN UYGUN 1899,02m2 irtifak hakkı tarla 2025/106 TOKAT ZİLE TEMECÜK 154 23 1-SADIK KARABAŞ

2-RIZA KARABAŞ

3-AĞABAL KARABAŞ

4-ÇİŞELİ KARABAŞ(VEFAT)

Çiseli Karabaş Mirasçıları

1-MEHMET KARABAŞ

2-NERGİZ OZAN

3-ÇİSELİ ÇATAL

4-BADE KARABAŞ

5-CENGİZ KARABAŞ

6-NAZİK KARABAŞ

7-BEYAZ SIZAN

8-SEDA ÇİNAR

9-SADIK KARABAŞ

10-RIZA KARABAŞ

11-AĞABAL KARABAŞ

12-SADELİ TATLI

13-HÜSEYİN KARABAŞ

14-YETER ŞATUR

15-RIZA KARABAŞ 943,77 m2 irtifak hakkı tarla 2025/107 TOKAT ZİLE TEMECÜK 154 28 1-GÜLZARİ BITRAK

2- CUMA AKBACAK

3-KEMAL AKBACAK

4- MİYASE ŞATUR

5-RIZA AKBACAK 1985,79m2 irtifak hakkı tarla 2025/108 TOKAT ZİLE TEMECÜK 153 4 KEMAL GÖZÜTOK 583,38m2 irtifak hakkı tarla 2025/109 TOKAT ZİLE TEMECÜK 153 1 HASAN UYGUN 14,46m2 irtifak hakkı tarla 2025/110 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 171 10 Dursun Merdan Mirasçıları

1-ALİ MERDAN

2-FADİK TİLBE

3-CUMA KÖZ

4-KURBANİ KÖZ

5-GAZİ KÖZ

6-KEZİBAN KÖZ

7-ŞERİFE MERDAN

8- MAHMUT MERDAN

9- SATİ ÇALIŞKAN

10-DURAN YAĞLI

11-RIZA YAĞLI

12-ERCAN YAĞLI

13- MEDİNE KEŞEN

14- GÜLŞEN BODUÇ

15-FEYZİ BODUÇ

16-GÜLYAŞAR ÇALIŞKAN

17- NİYAZİ BODUÇ

18-FEDAİ TOYRAN

19-HÜLYA YILMAZ 456,16m2 irtifak hakkı tarla 2025/112 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 172 14 1-NAİLE ERYİĞİT

2-ŞERİFE ERYİĞİT -

Bekir Eryiğit Mirasçıları

1-NURSEMA PEKAĞCA

2-ALAADDİN ERYİĞİT

3-NURSEL SEYREK

4-NURAY ERYİĞİT

5-BAHATTİN ERYİĞİT

6-BAYRAM ERYİĞİT

7-RIFAT ERYİĞİT

8-ŞÜKRÜ ERYİĞİT

9-MEVASİYE ERYİĞİT

10--MUSTAFA ERYİĞİT

11- GÜLŞEN YILDIRIM

12- NURŞEN ÖZTÜRK

13-ÖZEL ERYİĞİT

14- ÖZLEN ERYİĞİT

15- EMRAH ERYİĞİT

16-SERHAT ERYİĞİT

17-AYŞE GENÇ 2394,90m2 irtifak hakkı tarla 2025/113 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 32 Murtaza Baran Mirasçıları

1-NARGÜZEL SAPER

2-MEHMET BARAN

3-HASAN BARAN

4-NURİYE NAYIR

5-MEHRİBAN BAŞER

6-İBRAHİM TARYOL

7-HATUN DÜDÜKÇÜ

8-UĞUR DARYOL

9-UFUK DARYOL 1105,87m2 irtifak hakkı, 68,48m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/114 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ BAHÇELİEVLER 196 30 1-KİBRİYA KURUMLU

2-GÜLDANE YİĞİT

3-HATİCE BOZDEMİR

4-NİSA TOSUN

5-AYTEN BAŞER

6-SELVİ TOSUN (VEFAT)

Selvi Tosun Mirasçıları

1-ŞERİFE GÜNDOĞDU

2-İSMAİL ÖZAKDAŞ

3-SADIK ÖZAKDAŞ

4-FERHAT ÖZAKDAŞ

Murtaza Baran Mirasçıları

1-NARGÜZEL SAPER

2-MEHMET BARAN

3-HASAN BARAN

4-NURİYE NAYIR

5-MEHRİBAN BAŞER

6-İBRAHİM DARYOL

7-HATUN DÜDÜKÇÜ

8-UĞUR DARYOL

9-UFUK DARYOL 836,89m2 irtifak hakkı, tarla 2025/115 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 176 1 1-KİBRİYA KURUMLU

2-GÜLDANE YİĞİT

3-HATİCE BOZDEMİR

4-NİSA TOSUN

5-SELVİ TOSUN

6-AYTEN BAŞER

Murtaza Baran Mirasçıları

1-NARGÜZEL SAPER

2-MEHMET BARAN

3-HASAN BARAN

4-NURİYE NAYIR

5-MEHRİBAN BAŞER

6-İBRAHİM DARYOL

7-HATUN DÜDÜKÇÜ

8-UĞUR DARYOL

9-UFUK DARYOL

Selvi Tosun Mirasçıları

1-ŞERİFE GÜNDOĞDU

2-İSMAİL ÖZAKDAŞ

3-SADIK ÖZAKDAŞ

4-FERHAT ÖZAKDAŞ 38,23m2 irtifak hakkı tarla 2025/116 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ AKYAZI 174 2 1-HASAN BODUÇ

İsmail Boduç Mirasçıları

1-ATİKE BODUÇ

2-GÜLERMAN AKARÇAY 2565,78m2 irtifak hakkı, tarla 2025/117 TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ YAPRAKLAR 196 197 1-BERK CAN KALENDER

2-GÜLEN KALENDER

3-HATİCE KALENDER

4-MELDA ŞENGÜL

5-MERTCAN KALENDER

6-NARGÜL KARABULUT

7-YETER ACAR 2185,36m2 irtifak hakkı, tarla 2025/118 TOKAT ZİLE TEMECÜK 150 2 MELEK GÖZÜTOK 212,82m2 irtifak hakkı tarla 2025/120 TOKAT ZİLE TEMECÜK 151 5 EŞREF İNCİ 1456,69m2 irtifak hakkı tarla 2025/121 TOKAT ZİLE KARABALÇIK ÖZ 0(yeni 155) 160(yeni 23) 1-CUMA TERZİOĞLU

2-ALİ TERZİOĞLU

3-KEMAL TERZİOĞLU 1693,87m2 irtifak hakkı, 189,92 m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/122 TOKAT ZİLE KARABALÇIK ÖZ 0(yeni 155) 162(yeni 25) KEMAL TERZİOĞLU 1074,04m2 irtifak hakkı tarla 2025/123 TOKAT ZİLE YAYLAKENT TÜRKMEN

YURDU 104 1 Elif Uçar ve Ayşe Uçar Mirasçıları

1-BAYRAM UÇAR

2-RIZA UÇAR

3-DURSUN UÇAR

Elif Uçar ve Ali Uçar Mirasçıları

1-HÜSNE UÇAR

2-KARANFİL TONKAYA

3-AHMET UÇAR

4-BEKTAŞ UÇAR

5-BADE DESTE

Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Dursun Uçar Mirasçıları

1- EMRULLAH UÇAR

2-HİKMET UÇAR

Ayşe Uçar ve Elif Uçar Mirasçıları

1-GÜLLÜ BEBEK

2-GÜLESER DERE

3-ÇİÇEK ANBAR

Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Fatma Terzioğlu Mirasçıları

1-GÜLDESTE KARAKÜTÜK

2-YETER KORUK

3-GÜLBAHAR TONKAYA

4-ALİ TERZİOĞLU

5-FİDAN DUMAN

6-DURSUN TERZİOĞLU

7-DOĞAN KINALI

8-ERDEM KINALI

Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Hasan Uçar Mirasçıları

1-TEMAM UÇAR

2-ZELİHA ÇAYIR

3-YETER AKDĞAĞ

4-HALİL UÇAR

5-CEMAL UÇAR

6-ÖZAL UÇAR

7-GÜLBAHAR DERE

8-DESTE ŞENCAN

Ayşe Uçar, Elif Uçar ve Güllü Çatal Mirasçıları

1-DURSUN ÇATAL

2-MEHMET ÇATAL

3-RIZA ÇATAL

4-FADİK ÇAKMAK 3588,12m2 irtifak hakkı tarla 2025/124 TOKAT ZİLE YAYLAKENT ÇORAK 101 162 YILMAZ BEBEK 2289,77m2 irtifak hakkı tarla 2025/125 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ SIRTÜSTÜ 0(şehi 167) 1161(yeni 42) Abdulkadir Karaköse Mirasçıları

1-FİDAN ULAY

2-RAİF KARAKÖSE

3-GÜRSEL KARAKÖSE

4-MEZİHAN KARAKÖSE

5-ÖZLEM ULAY

6-MUAMMER KARAKÖSE

7-ABDULLAH KARAKÖSE 1167,31m2 irtifak hakkı tarla 2025/126 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ SIRTÜSTÜ 0(yeni 167) 868(yeni 44) MUSTAFA ZORLU 6023,87m2 irtifak hakkı, 324m2 mülkiyet hakkı, tarla 2025/127 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 167) 872(yeni 48) AHMET ZORLU 866,07m2 irtifak hakkı, tarla 2025/128 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ SIRTÜSTÜ 0(yeni 167) 874(yeni 50) 1-ÇİÇEK TASAR

2-ERAY KAMIŞ

3-ERDOĞAN KAMIŞ

4-NURAY KAMIŞ

5-TOPALAK KAMIŞ

Bayam Kamış Mirasçıları

1-AKGÜL KAMIŞ

2-DEMET ÖZÇELİK

3-SERDAL KAMIŞ

4-SERVET KAMIŞ

5-ERDAL KAMIŞ

İlyas Kamış Mirasçıları

1-KARANFİL KAMIŞ

2-YAYLA KAMIŞ

3-BEKİR KAMIŞ

İsmail Kamış Mirasçıları

1-AĞGELİN KAMIŞ

2-SEDEF SOLAKCI

3-RIZA KAMIŞ

4-CEMAL KAMIŞ

5-MÜRSEL KAMIŞ 2382,26m2 irtifak hakkı tarla 2025/130 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ SIRTÜSTÜ 0(yeni 167) 893(yeni 94) 1-SADIK KARAKÖSE

Hüseyin Varol Mirasçıları

1-NEFİSE TURGUT

2-SENEM VAROL

Hüseyin Varol ve Şerife Özçelik Ortak Mirasçıları

1-BEKİR ÖZÇELİK

Hüseyin Varol ve Rasim Varol Ortak Mirasçıları

1-ALİ VAROL

2-NECMETTİN VAROL

3-DOĞAN VAROL

4-ŞÜKRAN ÇAĞLAYAN

5-MESÜDİYE ÖZÜPEK

6-HÜSAMETTİN VAROL

7-NURETTİN VAROL

8-SATİ GÜL VAROL

9-İSMAİL VAROL

10-SABRİ VAROL

11-HAKİME ULUĞ

12-SONAY ŞENER

13-ŞİRİN ÖZÇELİK

14-YELİZ BAYKAL

15-AHMET TURAN VAROL

16-HÜSEYİN VAROL

17-OKAN VAROL

18-DUDU ÖZÇELİK

19-EMİNE KILIÇ

Hüseyin Varol, Rasim Varol ve Şerife Özçelik Ortak Mirasçıları

1-SALİHA KURT

2-SELMA ERDEM

3-DOĞAN ÖZÇELİK

4-EROL ÖZÇELİK

5-SERAP CAN 2849,97m2 irtifak hakkı tarla 2025/131 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ SIRTÜSTÜ 0(yeni 167) 891(yeni 93) Mehmet Bacak Mirasçıları

1-MENEVŞE BACAK

2-RIZA BACAK

3-SADIK BACAK

4-ARİF BACAK

5-YÜKSEL DİLBAZ

6-FERİDE OZAN 190,66m2 irtifak hakkı, tarla 2025/132 TOKAT ZİLE GÖÇENLİ ÇADIRKAYA 0(yeni 172 ) 525(yeni 3 ) 1-MAHMUT YAVUZ

2-YILMAZ YAVUZ 240,25m2 irtifak hakkı, tarla

