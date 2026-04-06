AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDAN

9297917 IMO NUMARALI FATMA EYLÜL İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI

İHALENİN KONUSU VE USULÜ Aşağıda adı, cinsi, yeri ve niteliği belirtilen 9297917 IMO numaralı FATMA EYLÜL isimli Genel Kargo (Kuruyük) Gemisinin; 618 Sayılı Limanlar Kanunu'nun 28.11.2017 tarih ve 7061 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 7. Maddesi uyarınca Ambarlı Bölge Liman Başkanlığınca (Marmara Mah. Liman Caddesi No:49 Asma Kat İç Kapı No:38 Beylikdüzü/İstanbul) satışına ilişkin ihaledir.

B-) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

Geminin Adı ve Cinsi Yeri Açıklama FATMA EYLÜL

IMO No: 9297917

Genel Kargo (Kuruyük) Gemisi İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Liman Kompleksi içerisinde yer alan Marport Konteyner Terminalinde rıhtımda yüzer ve bağlı durumdadır. GROSS TONAJI = 1997

NET TONAJI = 1117

OMURGA TARİHİ = 15.04.2003

TESLİMA TARİHİ = 20.08.2003

İNŞA YERİ = ÇİN

TAM BOYU = 79,99 Metre

KÜTÜK BOYU = 74,29

EN = 13,60 Metre

DERİNLİK = 7,00 Metre

ANA MAKİNE = ZHENGJIANG MARINE

DIESEL WORKS 1.080 KW

YÜK DURUMU = Boş

LIGHT SHIP ≈ 1042 Ton Not: 1) Gemiye ait bilgiler geminin gelişinde sunulan belgeleri dayanağında yazılmış olup değişkenlik gösterecek bilgiler ile ilgili idaremiz bağlayıcılığı ve sorumluluğu yoktur.

2) Geminin mevcut haliyle Ana Makine ve Yardımcı Makineleri, Ekipman, Donanım ve yapısal olarak bakım/tutum/değişiklik/yenileme/tadilat ihtiyacı mevcut olup, Tüm yasal sertifikalarının geçerlilik süreleri dolmuştur.

2. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ

İhaleye katılacak tüzel kişi yetkilileri ihaleye ait şartnameyi ve dökümanları Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'ndan bedelsiz olarak görebilecek ve bedeli karşılığında temin edebileceklerdir. İhale şartname ve döküman bedeli 10.000,00TL (OnbinTürkLirası) olup; ihale taleplilerince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, "FATMA EYLÜL Gemisi İhale Şartname ve Döküman Bedeli" açıklaması ile yatırılacak ve ihale şartnamesinde belirtilen usulde başvuru dosyasına derç edilecektir.

3. TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve VERGİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

İhale konusu geminin Tahmini Bedeli 12.319.300 TL. (Onikimilyonüçyüzondokuzbinüçyüz Türk Lirası)' dır. Geçici Teminat Miktarı ise 370.000,00 TL (üçyüzyetmişbinTürkLirası)'dir. Geçici Teminat; Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) olarak sunulacak veya Tedavüldeki Türk Parası olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına "FATMA EYLÜL Gemisi Geçici Teminatı" açıklaması ile yatırılacaktır. Tüm katılımcılar tarafından Geçici teminat dışında, üzerine ihale kalan isteklinin süresinde kesin teminatla birlikte ihale bedelini yatırmaması veya taahhüdünü yerine getirmemesi veya şartanamede belirtilen liman işletmesine olan masrafları zamanında ödememesi, geminin teslimi sonrasında olası vuku bulacak karşılanmayan zarar ve ziyanların tazmini durumlarında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığınca kullanılmak üzere 2.000.000 TL (İkimilyonTürkLirası) tutarında, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi, şartsız ve süresiz BANKA GARANTİ TEMİNAT MEKTUBUNU'nun (Teyit yazısı ile birlikte) aslı sunulacaktır. Teminatların iadesi ve ihale alıcısının taşınır bedeline yönelik ödeme ve teslim şartlarına ilişkin süre ve esaslar şartnamede belirtildiği gibi uygulanacaktır. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve sözleşme damga vergisi, Katma Değer Vergisi (ihale edilen gemi ticari faaliyette kullanılacaksa), Noterlik ücretleri, Geminin ilgili idarelere kayıt ve sertifikasyon harçları, vb ihale üzerinde kalan tarafça ödenecektir. İhale onayını takiben 15 (beş) gün içerisinde İhale alıcısı tarafından, ihale bedeli üzerinden %0,569 oranında damga vergisi ilgili vergi dairesine yatırılır; dekontu ve tahakkuk fişi İdare'ye teslim edilir.

4 – İSTENİLEN BELGELER ve EVRAKLARIN TESLİM YERİ/ SÜRESİ:

İhaleye Katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanundaki şartları taşıyan tüzel kişiler;

Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve Türkiye'de tebligat için adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyan, İhale dosya/şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (internet işlemlerinde banka kaşeli olacaktır,) Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Şartnamede belirtilen Bakanlığımız Döner Sermaye hesabına nakit olarak yatırılması halinde, banka dekontunun aslı, internet üzerinden yapılan ödemelerde banka kaşeli olacaktır,) İhale Şartnamesinde belirtilen Banka Garanti Teminat Mektubu, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış(2026 yılı) tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, İhaleye tüzel kişilik adına iştirak eden ve istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, Vergi Levhasının fotokopisi (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir), İhale şartnamesinde belirtilen noter onaylı taahhütname,

Liman Başkanlığının, ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleye katılanlar ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile ihaleye katılanlardan ek bilgi ve belge alma hakkı ile ihaleye katılmaya hak kazananlar tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de dikkate alınacaktır.

İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Kanundaki şartları taşıyanlar belirtilen belgeleri eksiksiz ve şartnamede belirtilen açıklamalara uygun olarak, 28.04.2026 tarihi saat 10:00'a kadar mesai saatleri içerisinde Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'na (Marmara Mah. Limanlar Caddesi No:49 Asma Kat İç kapı No :38 Beylikdüzü/İstanbul) teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Bu süreden sonra elden teslim edilecek veya posta ile ulaşacak evraklar kabul edilmeyecek ve ihale taleplisi olarak dikkate alınmayacaktır.

5- İHALENİN SAATİ VE YERİ

İhale; Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı hizmet binasında mukim 6. Kat eğitim/toplantı salonu (Marmara Mah. Liman Caddesi No:49 Kat:6 eğitim/toplantı Salonu Beylikdüzü/İstanbul) 'da 28.04.2026 tarihinde saat 11:00'da ihale komisyonunca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

6- DİĞER HUSUSLAR

İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'ndan bedelsiz olarak görebileceklerdir.

İhaleye başvuru esnasında katılım sağlayacak tüzel kişiliklerin şirket/kurum tarafından verilen vekaletname ile kaşe/mühür vb. yanında bulundurması zorunludur.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale konusunda şartname hükümleri esastır.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan Olunur.

