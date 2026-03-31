İLAN

T.C.

NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2020/16

ESAS NO: 2020/16 Esas

Mirasçı: Cengiz Irmak (TCN:18689785934)

Anne Adı: Güllü Irmak

Baba Adı: Hasan Irmak

DAVA KONUSU; Tapu iptali ve tescil talebi

DAVA DİLEKÇESİ :1-Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.02.1973 tarih 1972/17e. ve1973/8 k. sayılı kesinleşmiş kararı ile tapuda Tunceli ili , Nazımiye İlçesi , Ramazan Köyü, Dem Mevkii' nde 23 yevmiye,30 cilt, 13 sahife, 26 sıra no da kayıtlı müvekkilim adına kayıtlı 1.800 m2 yüzölçümlü SUSUZ TARLA vasıflı taşınmaz ile yine Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.03.1974 tarih ve 26 sıra nolu iktisabı ile tapuda Tunceli ili, Nazımiye İlçesi , Ramazan Köyü, Dem Mevkiü' nde 23 yevmiye ,30 cilt , 13 sahife ,27 sıra noda SUSUZ YAMAÇ TARLA vasıflı 1.685 m2 yüzölçümlü müvekkil adına kayıtlı taşınmazların Hazine adına 154 ada ,10 parsel olarak yapılan tespit ve tescilinin2-Tapuda Tunceli ili , Nazımiye İlçesi , Ramazan Köyü, Dem Deresi Mevkinde 86 yeni hususi no, cilt 10, 59 sahife , 2 iş no, şarkan hendek, garben hendek ve Ali 0.Musa tarlası, şimaleri sırt ve meşe , cenuben dere sınırları ile belirli, ağaç tarla vasıflı ve müvekkil adına kayıtlı olup kadastro tespiti sırasında bir kısmı Maliye hazinesi adına 114 ada ve 1 nolu parsel olarak tespit ve tescili yapılan kısmının3- 154 ada 7 nolu parselin devamında yer alan ve maliye hazinesi adına 114 ada 1 nolu parsel içinde tespit ve tescil edilen 3 adet taşınmazın gerek önceki tap kayıtlarındaki miktarları gerekse doğal sınırları itibari ile oluşacak fazlalıkları da dikkate almarak hem önceki tapu kayıtları hem de kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği de gözetilerek iptali ile müvekkil adına tespit ve tesciline,

Tensip Zaptını Özetle: Davanın Tapu İptal ve Tescil davası olduğununTESPİTİNE, Davalı tarafa;*Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevabı ile varsa karşı davasını HMK 129. maddesindeki şartları taşıyacak şekilde mahkemeye sunması, "Davaya dahil olmaları ya da muvafakat vermeleri, muvafakat vermezler ise Sulh Hukuk Mahkemesinde açacakları bir dava ile davacılardan birisini terekeye temsilci olarak atamak üzere yetki ve 2 haftalık kesin süre verilmesine verilen kesin süre içinde davaya muvafakat vermez yahut terekeye temsilci atanmak üzere dava açmazlar ise davacılara murislerin terekelerine temsilci atanmak üzere dava açma yetkisi verileceğinin ihtarına" Yeni duruşmanın 08/04/2026 günü saat 10.10'da Nazımiye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda görüleceği tarafınıza İHTAR OLUNUR,İlgililere dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/02/2026

