İ L A N

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/490 Esas

MURİS: ŞEHMUS ÇORAK (T.C.51892700394) Mehmet ve Finci'den olma 15/04/1952 doğumlu Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Tekke Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

