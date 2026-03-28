Örnek No:55*

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Osmanköy Mahalle/Köy, Kuyular Altı Mevkii, 1314 Ada, 10 Parsel, Sınırları içinde,1 adet ahşap samanlık yapısı olup ekonomik değerde dikili ağaç görülmemiştir.Üzerinde yabani olarak yetişmiş otçul bitkiler ile kısa boylu çalılar görülmüştür. Parsel kuzeyden güneye yaklaşık %5/8 eğimlidir. Parsel düz konumda, killi/kumlu/tınlı özelliklerde tarım yapmaya uygun toprak yapısındadır.Parsel vasfına uygun konumda ve özelliktedir. 10 nolu parselin: Kuzeyi:12 parsel il,Doğusu:3 parsel ile,Güneyi:9 no parsel ile,Batısı:Kadastral yol (Seyyah Sokak) ile çevrilidir.Parsel kuzey batı yönde Osmanköy Mahallesi merkezine yaklaşık 350m mesafededir.Parsel batı yoldan yola cephelidir. Tamamı ahşap karkas taşıyıcı özelliklerinde, samanlık / depo olarak kullanılan tek katlı yapıdır.Zemin alanı:38.00M².?dir.Yaklaşık 50/55 yaşlarındadır.1.sınıf A gurubu yapımı özelliklerinde,yapım yılı,yapım özellikleri,2025 yılı,keşif tarihi itibarı ile yapı m² birim fiyat güncellemesi yapılarak yıpranma değerinin de hesaplanması ile değeri: 38m²*2.500TL/m²= 95.000TL. dir. Tarla vasıflıolup,tamamı Tarımsal Alanda kalan parsellerin bulundukları bölgelerde faaliyetin niteliğine göre tarımsal faaliyetleri destekleyen tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.Bu alanda 5403 S.K. hükümleri, 6537 S.K.(Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu) mad. 4: Asgari tarımsal arazi büyüklüğü :Mutlak tarım arazileri marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde: 20.000,00m² (2 hektar) olarak belirtilmiştir.Görüldüğü gibi 10 nolu parselin yüzölçümü min. Yapılaşma arazi alanından daha küçüktür.Dolayısı ile yapılaşma imkanı bu durumda bulunmamaktadır.Yüzölçümüyeterli büyüklükte bulunmamaktadır.Bu sebep ile kıymet takdiri yapılan 10 nolu parsel de Tarımsal özelliklerde yapı/tesis için yeterli alan sağlanamamaktadır.Bulunduğu Tapu alanı itibarı ile Yapılaşmaya,inşaat ruhsatı alınması mümkün bulunmamaktadır. Tarımsal amaçlı üretim yapılabilir. Bölgede emsal özelliklerde yakın konumda bulunan taşınmaz parsellerde piyadasa tarla vasıflı emsal nitelikteki taşınmazların ortalama m² birim satış değeri 1.661,33 TL/m² olarak hesaplanmıştır.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Osmanköy Mahallesi, Kuyular Altı Mevki, 1314 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.609,22 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 17/01/2014 tasdik tarihli, Osmanköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli U.İ.P. 'da; Tamamı "TARIMSAL NİTELİĞİ

KORUNACAK ALANDA"kalmaktadır.

Kıymeti : 2.768.445,46 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:20

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02434350 #ilan.gov.tr