Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/205 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/205 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, BEYOĞLU İlçe , TOMTOM Mahalle/Mevki, 326 Ada No, 26 Parsel No, 521,25m2 Yüz Ölçümlü, Bodrum Katta Dükkanı Bulunan Zemin ve Dört Normal Kattan İbaret Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 20/340 Arsa Payı , 3. KAT 13 NOLU ''Mesken'' vasıflı Bağımsız Bölümün 3/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: Tomtom Mahallesi, Camcı Fevzi Sokak No:13 Kubilay Apartmanı Kat: 3 D: 13 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 3.075.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:40

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02434952 #ilan.gov.tr