T.C.SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

İ L A N

ESAS NO: 2020/35 Tereke

Miras Bırakanın 16999407218 TC nolu İlker KAYA Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.03.2022 tarih ve 2020/35 Esas 2022/28 Karar sayılı kararı ile yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek 55 BDG 25 plakalı 2017 model araç ile 55 DL 948 plakalı 2013 model araç ile Samsun ili Atakum ilçesi Alanlı mah. 3776 ada, 22 parsel sayılı 50,01 m2 trafo yerinde 1/60 hissesi paraya çevrilememiştir. Diğer iki taşınmaz paraya çevrilmiş ve alacaklılara ödenmiştir.

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.03.2022 tarih ve 2020/35 Esas 2022/28 Karar sayılı kararı ile İİK.nın 182. maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK.nın 166. ve 182 ncü maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.03.03.2025

Basın No: ILN02432175 #ilan.gov.tr