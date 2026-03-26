T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/78 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Pamukova-Kemaliye Mah.

ADA NO : 154

PARSEL NO : 19

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 95,54

MALİKİN ADI VE SOYADI : Selami Turan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 95,54 m2'sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/78 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026

