T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/74 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Pamukova-Kemaliye Mah.

ADA NO : 144

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 55,47

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ömer Yıldız, Mevlüt Yıldız

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 55,47 m2'sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/74 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026

