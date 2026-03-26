T.C.

KEŞAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/47 E.

TMK 713 İLANI

Dava konusu taşınmazlar : Edirne İli, Keşan İlçesi, Mercan Köyü hudutlarında Büyükdoğanca Köyü karşısı mevkiinde Mercan Köyü sınırlarında bulunan davacıya ait 147 ada 14 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan ormana ait 121 ada 9 parsel sayılı orman arazisinin kuzey doğu komşusu olan taşınmazın, Güney noktadan başlamak üzere sırasıyla 40° 45'', 22,81' N - 26° 35'' 24,24' E noktası ile 40° 45'' 25,02' N - 26° 35'' 23,29' E noktadan 40 ° 45'' 28,85' N - 26° 35'' 24,16' E noktasından devamla 40° 45'' 31,66' N - 26° 35'' 25,35' E noktasından 40° 45'' 30,65' N - 26° 35'' 28,65' E noktasından kuzeye doğru 40° 45'' 29,16' N - 16° 35'' 28,27' E noktasından tekrar kuzeye doğru 40° 45'' 26,58' N - 26° 35'' 26,55 E noktasına son olarak da bu noktadan 40° 45'' 24,31' N - 26° 35'' 24,82' E noktasına erişen 12.500 m2 yüz ölçümlü arazi vasıflı taşınmazın.

Davacı Rüşüt YILDIZ tarafından davalı Edirne ili Keşan İlçesi, Mercan köyü Muhtarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında dava konusu taşınmazların TMK 713 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, dava konusu taşınmazların TMK 713 maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmazlar üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.18/03/2026

