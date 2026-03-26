İLAN

T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/470 Esas

DAVALI : MERİÇ BAL - Halit ve Evşen oğlu, 1985 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinizde bulunamamanız sebebi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından Karasu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/14 E. 2023/293 K. Sayılı dosyasında davalıların miras bırakanı olan müteveffa Halit Bal'ın annesi, davacının babaannesi müteveffa Ayşe Bal'dan Karasu Noterliği 23/09/2005 tarihli, 4601 yevmiye nolu vekaletname alarak "Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, 840 Ada, 9 Parsel" sayılı taşınmazı davacının ve diğer mirasçıların miras hakkına kavuşmasını engellemek için muvazaalı bir şekilde sattığı, vekalet görevini kötüye kullandığı iddia edilerek taşınmazın dava tarihinde davacının miras payına düşen bedelinin ödenmesi talebiyle dava açılmış olup, HMK'nun 122.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, bu sürede cevap verilmediğinde HMK'nun 128.madde gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

