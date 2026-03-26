T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2025/207 Ort. Gid. Satış

Konu: İlanen Tebligat

Hissedar: Semih LAKUŞ (TC:20******982)

SAYIN SEMİH LAKUŞ

İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/03/2014 tarih ve 2012/1339 Esas, 2014/267 Karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2025/207 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapıldı. Satışa konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Ramicuma Mahallesi, Cami-i Şerif Mevkii, 231 Ada, 12 Parsel, 1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN nitelikli taşınmaz hakkında alınan kıymet takdiri raporu sonucunda 2.595.900,00 TL (İkiMilyon BeşyüzdoksanbeşBin Dokuzyüz Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. Taşınmazda hisse payınız olduğu görülmüştür.

Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında Semih LAKUŞ'a belirtilen tüm yurtiçi ve yurtdışı adreslerinden tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, bu ilan Semih LAKUŞ'a Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun tebliği mahiyetinde olup, İİK 128/A Maddesi uyarınca iş bu Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde, Bilirkişi Kıymet Takdir Raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza İHTAR olunur.

İş bu yukarıda belirtilen hususların tamamı hissedar Semih LAKUŞ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20.02.2026

