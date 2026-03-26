Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/153 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/153 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Davaya konu taşınmaz İçerenköy Mahallesi İspirli Canip Sokak No: 30, Albayrak Apartmanı, Kat: 1, Daire: 3 Ataşehir / İstanbul (915 Ada 289 Nolu Parsel) açık posta adresinde konumludur.Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 6 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Davaya konu Daire nitelikli 3 bağımsız bölüm no?lu taşınmaz 1. katta konumludur. Taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 128 m² kullanım alanına sahiptir. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 6.400.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 640.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/153 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 29.05.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-86331274-622.02-1246/16712 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ilgi (c) cevabi yazısında; İlçemiz İçerenköy Mahallesi 915 ada 289 parsel sayılı yerin 21.02.2024 t.t.'li 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planında, TAKS: Yönetmelik, KAKS: 2.10, Hmaks: 15 kat irtifalı, ayrık nizam, konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Adresi : İçerenköy Mahallesi İspirli Canip Sokak No:30 Daire:3 Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 128 m2

Arsa Payı : 60/800

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

