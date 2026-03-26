T.C. İSTANBUL 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/598 Esas

KARAR NO : 2026/22

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.01.2026 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 3.320 TL adli para cezası ile cezalandırılan,

TARIK KAYA, Mehmet ve Makbule oğlu, 15/07/1979 Midyat doğumlu, tüm aramalara rağmen bulunamamış, ceza evinden de firari olması nedeniyle adresinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya en yakın adliye ön bürosuna verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiştir. İLAN olunur. 24.032026

Basın No: ILN02432189 #ilan.gov.tr