Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2025/848 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/848 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Taşınmaz Adresi : Suvatlı Mahallesi Gül Sokak üzeri 113 Parsel Antakya / HATAY



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Bilgileri: Hatay İl, Antakya İlçe, SUVATLI Mah., amik mevkii, 113 Parsel, Tarla

Yüzölçümü: 40.000 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti: 14.237.575,00 TL KDV Oranı : %10

Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmaz tarla vasfında olup kuzey kesiminde 7 adet yapı bulunmaktadır. Geri kalan kısmı ise hali hazırda boştur. Killi tınlı toprak yapısındaki taşınmaz düz bir yapıdadır. Geometrik açıdan dörtgen şeklindeki parsel kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz makineli tarıma elverişlidir. Tarla üzerinde muhtelif niteliklerde ve fiilen kullanımda olan ruhsatsız şekilde 7 adet yapı bulunmaktadır. Ana taşınmaza ve üzerindeki yapılara ilişkin detaylı bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibidir. Ayrıca: Beyan: Taşınmaz üzerindeki 25/07/2022 tarih ve 24384 yevmiye nolu "Büyükova koruma alanındadır" beyanının cebri satışa engel teşkil edip etmediği sorulmuş, ekli Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün E-42852680-230.99-21374263 sayılı yazısında "...parselin bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacağı, tarım dışı amaçla kullanımı söz konusu olması durumunda Müdürlüğümüzden (Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) gerekli izinlerin alınması..." hususu belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:50

24/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

