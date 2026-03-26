İ L A N

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/6 Tereke Tereke

GİRESUN ili, DERELİ ilçesi, HEYDERE mah/köy 17 Cilt, 9 Aile sıra no 32 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1971 doğumlu 13/01/2026 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA AKIL'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

