T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/198 Esas

DAVALI : FİLİZ ÖZKAN- 502.......34 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Müjgan kızı, 15/07/1979 doğumlu

SN. FİLİZ ÖZKAN Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağına ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamış olup, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, adresiniz meçhul durumda olduğundan, tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı İBRAHİM ÇANKAYA tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Tarafınıza, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu mahallesi 50 ada 39 parsel sayılı taşınmazdaki hissesi oranında (17/100) fazlaya ilişkin dava ve hakları saklı kalmak kaydıyla 22.11.2022 tarihinden işbu dava tarihine kadar olan kısım için payına isabet eden ecrimisil tazminatı olarak şimdilik 1000 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi talepli dava açılmış olup, açılan davaya HMK 122. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026

