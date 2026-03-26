T.C.

BALIKESİR

KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı :2025/43 Esas 23.03.2026 İLAN

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar, ABDULLAH YILMAZ, ALİ YALÇIN, ALİYE YAVAŞ, AYFER EFE vd. arasında Mahkememizde görülmekte olan22/A Güncelleme Kadastrosuna İtiraz ve Geçici 8. Madde davası nedeniyle;

Davalı (TC. 10960786074) Hamdi YALÇIN'ın adresinin meçhul olduğu, tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı Hamdi YALÇIN'ın 22/05/2026 günü saat 11.45'de Balıkesir Adliyesi Ek Hizmet Binası Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmasına bizzat katılması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususlarının HMK.'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Hamdi YALÇIN'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02432074 #ilan.gov.tr