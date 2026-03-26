T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi :27 Mart 2026 , 00:02 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2026 , 00:08
İ L A N
ESAS NO : 2026/47

Tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle Aydın İli, İncirliova İlçesi, Hacıaliobası Mahallesinde bulunan;Doğusu Maşallah Gündoğdu taşınmazı,Batısı 205 ada 2 parsel,kuzeyi Ali Şengül, güneyi Mehmet Güney taşınmazı ile çevrili olan, yaklaşık 100.metrekare yüzölçümlü taşınmaz hakkında çıkartılan M.K 713 maddesince ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
SÜHEYLA GÜNGÖR
FATMA GÜNGÖR
AYLA KIZILTUĞ
LEYLA ŞENGÜL
MUALLA KAYKI
İCLAL AKKAYA		 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞK.
MALİYE HAZİNESİ		 Tapusuz taşınmaz tescili

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02432227 #ilan.gov.tr