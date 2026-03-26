T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/47
Tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle Aydın İli, İncirliova İlçesi, Hacıaliobası Mahallesinde bulunan;Doğusu Maşallah Gündoğdu taşınmazı,Batısı 205 ada 2 parsel,kuzeyi Ali Şengül, güneyi Mehmet Güney taşınmazı ile çevrili olan, yaklaşık 100.metrekare yüzölçümlü taşınmaz hakkında çıkartılan M.K 713 maddesince ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SÜHEYLA GÜNGÖR
FATMA GÜNGÖR
AYLA KIZILTUĞ
LEYLA ŞENGÜL
MUALLA KAYKI
İCLAL AKKAYA
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞK.
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz taşınmaz tescili
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
