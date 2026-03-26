T.C.

ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/186 Esas

DAVALI : MEHMET ERDEM.

Davacı tarafından mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, davalı Mehmet Erdem'in adresinin tebliğe elverişli olmadığı görülmekle, 11/03/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda; Halil İbrahim Korkmaz ve Samet Durmuş hakkında yargılandıkları ceza Mahkemesince beraat kararı verildiği, Mehmet Erdem hakkında tefrik kararı sonrası verilen "DÜŞME" kararının davalının kamu zararından sorumlu tutulup tutulamayacağı hususunun mahkemeye ait olduğu, Davalılar Durmuş Ali Kocadağ, İlyas Özgentürk, Murat Taşdemir hakkında kesinleşen mahkumiyet kararının Hukuk Mahkemesini bağladığı kanaatine varılması halinde davalıların müştereken taleple sınırlı olarak 6.305,00 TL'den sorumu oldukları, Hakkında düşme kararı verilen davalı Mehmet Erdem'in davaya konu 17, 18 ve 19 numaralı olaylardaki eylemleri nedeniyle suçlandığı, 17, 18, 19 numaralı eylemin diğer failleri hakkında beraat kararı verildiği, bu olaylarda kamu zararının toplam 22.424,00 TL olduğu, Davalıların kamu zararını ödediklerini iddiasının ceza davasında kabul edildiği, ödeme tarihinin ise belirlenememesi nedeniyle faiz hesabı yapılamadığı, Davalıların kamu zararını ödediklerinin kabulü halinde davacının asıl alacak ile ilgili bir talepte bulunulamayacağı, dava tarihi ile ödeme tarihi arasındaki faizin ödeme tarihi bilinememesi nedeniylehesaplanamadığı değerlendirilmiştir.

İş bu bilirkişi raporunun ilanın tebliğinden itibaren bir hafta sonra yapılmış sayılacağı Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince bir haftalık süreyi müteakiben iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.16/03/2026

