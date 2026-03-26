SUR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sur Tapu Sicil Müdürlüğünden:

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Cevatpaşa Mahallesi 49 ada 15parsel sayılı taşınmazın 63/880 hissesi Yusuf İRİZ adına kayıtlı iken; DİYARBAKIR 10.NOTERLİĞİ'nden verilen 18/12/2024 tarihli ve 43870 sayılı veraset belgesine istinaden Yusuf İRİZ isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 26/03/2026, Perşembe günü, saat 08:00 dan itibaren 07/04/2026 , Salı .günü, saat: 17:00'a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir 26/03/2026

Basın No: ILN02432211 #ilan.gov.tr