MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/560 Esas

KARAR NO : 2025/184

Davacı GÜLEDA KESKİN tarafından diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dahili Davalı Atilla Yusuf TOLGA'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizden verilen 12/02/2025tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Muğla ili, Menteşe ilçesi, Denizova Mah., 156 ada 3 parsel ve Muğla ili,Menteşe ilçesi Denizova Mah.163 ada 22 parsel sayılı taşınmazların aynen taksim ve ifrazının mümkün olmadığı anlaşılmakla, bu taşınmazın taraflar arasındaki ortaklığının SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın açık arttırma sureti ilealeni olarak yapılmasına,

3-Satışın satış memurluğunca yapılmasına,

4-Satış parasının tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında hissedarlarına paylaştırılmasına,

5-Taşınmazın toplam satış bedelinin binde 11,38'i oranında alınması gereken nisbi harcın taraflardan tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 37 TL (başvuru harcı), 43.221,05 TL(keşif harcı/gideri, bilirkişi ücreti, tebligat, ilanen tebligat, yazışma gideri) olmak üzere toplam 43.258,05 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 28.500,00 TL vekalet ücretinin davalılardantapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı Melih Tolga kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 28.500,00 TL vekalet ücretinin davacı ve diğer davalılardan tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davalı Melih Tolga'ya verilmesine,

Dair ; verilen karar davacı Vekili Av. BORA SARTAN , Dahili Davalı YEŞİM ÖZDEMİRDavalı YÜKSEL ZAN ve davalı Alaattin Yıldız yüzlerine karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ileDeniz Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzereaçıkça okunup usulen anlatıldı" karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı ATİLLA YUSUF TOLGA'ya ilanen tebliğ olunur.17/02/2026

