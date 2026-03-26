KUŞADASI BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama ihalesi
Meclis Kararı Tarih ve Sayısı :22.10.2025 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararı
Encümen Kararı Tarih ve Sayısı :06.11.2025 tarih 2679 sayılı ve 13.03.2026 tarih 470 sayılı Encümen Kararları
İhale onay Tarihi ve Sayısı :12.03.2026 tarih ve E.381 sayılı İhale Onay Belgesi
İhale Tarihi & Saati :09.04.2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi kapsamında
İlan Şekli : Ulusal Gazete, Ulusal İnternet, Yerel Gazetede, Yerel İnternet, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu
Taşınmaz kira listesi
|Sıra No:
|Mahalle
|Ada Parsel
|Adres
|Kullanım Amacı
|Yüzölçümü
(m²)
|Muhammen
Kira Rayiç Bedeli
(Yıl/TL)
|Geçici Teminat
(%3 * 5yıl)
% 15 (TL)
|
Özel Teminat
% 15 (TL)
|Kira süresi
|İhale saati
|
Ödeme şekli
|1
|Camikebir
|48/1
|Atatürk Bulvarı No:5A
|İşyeri
(Cafe-Bar)
|Kapalı:16 m²
Açık:88 m²
Toplam:104m²
|1.234.000,00 TL+KDV
|185.100,00TL
|185.100,00TL
|5 yıl
|10:00
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|2
|Camikebir
|48/1
|Atatürk Bulvarı No:5D
|İşyeri
(Restaurant)
|Kapalı:71 m²
Açık:66 m²
Toplam:137m²
|1.644.000,00 TL+KDV
|246.600,00TL
|246.600,00TL
|5 yıl
|10:10
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|3
|Camikebir
|48/1
|Atatürk Bulvarı No:1/1
|İşyeri
(Restaurant)
|Kapalı:147 m²
Açık:128 m²
Toplam:275m²
|4.017.000,00 TL+KDV
|602.550,00TL
|602.550,00TL
|5 yıl
|10:20
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|4
|Camikebir
|48/1 batısı Park İçi
|M.Esat Bozkurt Cad.No.22
|İşyeri
(Restaurant)
|Zemin kat kapalı:270 m²
Zemin kat Açık:30 m²1.kat Açık Teras:61 m²
Toplam:361 m²
|3.493.000,00 TL+KDV
|523.950,00TL
|523.950,00TL
|5 yıl
|10:30
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|5
|Camikebir
|48/1 batısı Park İçi
|M.Esat Bozkurt Cad.No.22/4
|İşyeri
|27 m²
|275.000,00TL
|41.250,00TL
|41.250,00TL
|5 yıl
|10:40
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|6
|Camikebir
|48/1 batısı Park İçi
|M.Esat Bozkurt Cad.No.22/6
|WC
|39 m²
|164.000,00 TL+KDV
|24.600,00 TL
|24.600,00TL
|5 yıl
|10:50
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|7
|Camikebir
|48/1 batısı Park İçi
|M.Esat Bozkurt Cad.No.22/7
|Büfe
(İşyeri)
|21 m²
|860.000,00 TL+KDV
|129.000,00TL
|129.000,00TL
|5 yıl
|11:00
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|8
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulvarı No:1/F
|İşyeri
|Zemin: 82 m²
1.kat:95 m²
Toplam:177m²
|1.850.000,00
TL
|277.500,00TL
|277.500,00TL
|5 yıl
|11:10
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|9
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/A
|İşyeri (Derici)
|40 m²
|1.558.000,00 TL+KDV
|233.700,00TL
|233.700,00TL
|5 yıl
|11:20
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|10
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/B
|İşyeri
(Halıcı)
|Zemin:134 m²
1.kat:134m²
2.kat:114 m²
Toplam:382m²
|6.600.000,00
TL+KDV
|990.000,00TL
|990.000,00TL
|5 yıl
|11:30
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|11
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/C
|İşyeri
(Halıcı)
|Zemin:120 m²
1.kat:166 m²
Toplam:286 m²
|5.800.000,00
TL+KDV
|870.000,00TL
|870.000,00TL
|5 yıl
|11:40
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|12
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/D
|İşyeri
(Halıcı)
|Zemin:126 m²
1.kat:126 m²
Toplam:252 m²
|5.343.000,00 TL+KDV
|801.450,00TL
|801.450,00TL
|5 yıl
|11:50
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|13
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/E
|İşyeri
(Kuruyemiş)
|40 m²
|1.534.000,00 TL+KDV
|230.100,00TL
|230.100,00TL
|5 yıl
|12:00
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|14
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/F
|İşyeri
(Restaurant)
|Kapalı:196 m²
Açık:318 m²
Toplam:514 m²
|8.834.000,00 TL+KDV
|1.325.100,00
TL
|1.325.100,00TL
|5 yıl
|12:10
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|15
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/G
|İşyeri
(Ofis - İşyeri)
|1.kat:213 m²
2.kat:138 m²
Toplam:351 m²
|2.229.000,00 TL+KDV
|334.350,00TL
|334.350,00TL
|5 yıl
|12:20
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|16
|Camikebir
|48/10
|M.Esat Bozkurt Cad No:2/H
|İşyeri
(Restaurant)
|1.kat kapalı:
181 m²
1.kat Açık:
368 m²
Toplam:549 m²
|4.117.000,00 TL+KDV
|617.550,00TL
|617.550,00TL
|5 yıl
|12:30
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|17
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/2-1
|İşyeri
(Restaurant)
|Kapalı:227 m²
Açık:197 m²
Toplam.424 m²
|5.987.000,00 TL+KDV
|898.050,00TL
|898.050,00TL
|5 yıl
|12:40
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|18
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/A
|İşyeri
(Restaurant)
|Zemin: 146 m²
1.kat:126 m²
Toplam:272 m²
|2.730.000,00 TL+KDV
|409.500,00TL
|409.500,00TL
|5 yıl
|12:50
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|19
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/B
|İşyeri
(Restaurant)
|95 m²
|1.410.000,00 TL+KDV
|211.500,00TL
|211.500,00TL
|5 yıl
|13:00
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|20
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/C
|İşyeri
(Restaurant)
|Zemin:139 m²
1.kat:118 m²
Toplam:257 m²
|2.657.000,00
TL+KDV
|398.550,00TL
|398.550,00TL
|5 yıl
|13:10
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|21
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/DA
|İşyeri
(Restaurant)
|36 m²
|484.000,00TL
+KDV
|72.600,00TL
|72.600,00TL
|5 yıl
|13:20
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
|22
|Camikebir
|48/10
|Atatürk Bulv.No:1/D
|Taksi Yazihanesi
|27 m²
|187.000,00
TL+KDV
|28.050,00TL
|28.050,00TL
|5 yıl
|13:30
|%60 Peşin
%20 12Haziran
%20 12Ağustos
Madde 1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, yukarıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların beş (5) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A (Pera Düğün Salonu) adresinde yapılacaktır.
Madde 2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar her ihale için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlamalıdır.
Madde 3-İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 5- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 6- İhaleye katılacak istekliler her ihale için ayrı ayrı şartname ücretini yatırmak zorundadır.
Madde 7-İhale Katılım Sağlayacaklar İçin İstenen Belgeler
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr ) adresinden alınacaktır veya Nüfus Müdürlüğünden.
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2026 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
3. Adres beyannamesi
C) ORTAK BELGELER:
1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici ve Özel Teminat Belgesi,
2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3) İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname ve ekleri" ile "Yer Görme Belgesi",
4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.
6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan.
7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı'na dilekçe şeklinde yazılması)
8) Geçici ve özel teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) veya İhale Şartnamesinin 10. Maddedeki değerler,
9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi.
d) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
e) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
Madde 6- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Madde 7- Taşınmaz kira listesinde 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 sırasında bulunan kullanım amacı belirtilen işyerlerinde Faaliyet türünde yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili, bağlı bulunan odalardan (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Deniz Ticaret Odası, Şöförler Odası veya TÜRSAB) 'dan en az 3 (üç) yıldır bu işi yaptığına dair belge.
Madde 8-Şartname bedeli 10.000,00 TL (onbintürklirası) 'dır.
Madde 9-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni'ne (İhale Komisyonuna) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.
Nihal GÜLER
Belediye Başkan V.
Basın No: ILN02426968 #ilan.gov.tr