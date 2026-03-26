KUŞADASI BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın

İlçesi :Kuşadası

Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı

İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama ihalesi

Meclis Kararı Tarih ve Sayısı :22.10.2025 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararı

Encümen Kararı Tarih ve Sayısı :06.11.2025 tarih 2679 sayılı ve 13.03.2026 tarih 470 sayılı Encümen Kararları

İhale onay Tarihi ve Sayısı :12.03.2026 tarih ve E.381 sayılı İhale Onay Belgesi

İhale Tarihi & Saati :09.04.2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren

İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi kapsamında

İlan Şekli : Ulusal Gazete, Ulusal İnternet, Yerel Gazetede, Yerel İnternet, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu



Taşınmaz kira listesi

Sıra No: Mahalle Ada Parsel Adres Kullanım Amacı Yüzölçümü

(m²) Muhammen

Kira Rayiç Bedeli

(Yıl/TL) Geçici Teminat

(%3 * 5yıl)

% 15 (TL)

Özel Teminat

% 15 (TL) Kira süresi İhale saati



Ödeme şekli 1 Camikebir 48/1 Atatürk Bulvarı No:5A İşyeri

(Cafe-Bar) Kapalı:16 m²

Açık:88 m²

Toplam:104m² 1.234.000,00 TL+KDV 185.100,00TL



185.100,00TL



5 yıl 10:00 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 2 Camikebir 48/1 Atatürk Bulvarı No:5D İşyeri

(Restaurant) Kapalı:71 m²

Açık:66 m²

Toplam:137m² 1.644.000,00 TL+KDV 246.600,00TL

246.600,00TL 5 yıl 10:10 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 3 Camikebir 48/1 Atatürk Bulvarı No:1/1 İşyeri

(Restaurant) Kapalı:147 m²

Açık:128 m²

Toplam:275m² 4.017.000,00 TL+KDV 602.550,00TL 602.550,00TL 5 yıl 10:20 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 4 Camikebir 48/1 batısı Park İçi M.Esat Bozkurt Cad.No.22 İşyeri

(Restaurant) Zemin kat kapalı:270 m²

Zemin kat Açık:30 m²1.kat Açık Teras:61 m²

Toplam:361 m² 3.493.000,00 TL+KDV

523.950,00TL 523.950,00TL 5 yıl 10:30 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 5 Camikebir 48/1 batısı Park İçi M.Esat Bozkurt Cad.No.22/4 İşyeri 27 m² 275.000,00TL 41.250,00TL 41.250,00TL 5 yıl 10:40 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 6 Camikebir 48/1 batısı Park İçi M.Esat Bozkurt Cad.No.22/6 WC 39 m² 164.000,00 TL+KDV 24.600,00 TL 24.600,00TL 5 yıl 10:50 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 7 Camikebir 48/1 batısı Park İçi M.Esat Bozkurt Cad.No.22/7 Büfe

(İşyeri)

21 m² 860.000,00 TL+KDV 129.000,00TL 129.000,00TL 5 yıl 11:00 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 8 Camikebir 48/10 Atatürk Bulvarı No:1/F İşyeri Zemin: 82 m²

1.kat:95 m²

Toplam:177m² 1.850.000,00

TL 277.500,00TL 277.500,00TL 5 yıl 11:10 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 9 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/A İşyeri (Derici) 40 m² 1.558.000,00 TL+KDV 233.700,00TL 233.700,00TL 5 yıl 11:20 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 10 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/B İşyeri

(Halıcı) Zemin:134 m²

1.kat:134m²

2.kat:114 m²

Toplam:382m² 6.600.000,00

TL+KDV 990.000,00TL 990.000,00TL 5 yıl 11:30 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 11 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/C İşyeri

(Halıcı) Zemin:120 m²

1.kat:166 m²

Toplam:286 m² 5.800.000,00

TL+KDV 870.000,00TL 870.000,00TL 5 yıl 11:40 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 12 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/D İşyeri

(Halıcı) Zemin:126 m²

1.kat:126 m²

Toplam:252 m² 5.343.000,00 TL+KDV 801.450,00TL 801.450,00TL 5 yıl 11:50 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 13 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/E İşyeri

(Kuruyemiş) 40 m² 1.534.000,00 TL+KDV 230.100,00TL 230.100,00TL 5 yıl 12:00 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 14 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/F İşyeri

(Restaurant) Kapalı:196 m²

Açık:318 m²

Toplam:514 m² 8.834.000,00 TL+KDV 1.325.100,00

TL 1.325.100,00TL 5 yıl 12:10 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 15 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/G İşyeri

(Ofis - İşyeri) 1.kat:213 m²

2.kat:138 m²

Toplam:351 m² 2.229.000,00 TL+KDV 334.350,00TL 334.350,00TL 5 yıl 12:20 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 16 Camikebir 48/10 M.Esat Bozkurt Cad No:2/H İşyeri

(Restaurant) 1.kat kapalı:

181 m²

1.kat Açık:

368 m²

Toplam:549 m² 4.117.000,00 TL+KDV 617.550,00TL 617.550,00TL 5 yıl 12:30 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 17 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/2-1 İşyeri

(Restaurant) Kapalı:227 m²

Açık:197 m²

Toplam.424 m² 5.987.000,00 TL+KDV 898.050,00TL 898.050,00TL 5 yıl 12:40 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 18 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/A İşyeri

(Restaurant) Zemin: 146 m²

1.kat:126 m²

Toplam:272 m² 2.730.000,00 TL+KDV 409.500,00TL 409.500,00TL 5 yıl 12:50 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 19 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/B İşyeri

(Restaurant) 95 m² 1.410.000,00 TL+KDV 211.500,00TL 211.500,00TL 5 yıl 13:00 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 20 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/C İşyeri

(Restaurant) Zemin:139 m²

1.kat:118 m²

Toplam:257 m² 2.657.000,00

TL+KDV 398.550,00TL 398.550,00TL 5 yıl 13:10 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 21 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/DA



İşyeri

(Restaurant)





36 m²







484.000,00TL

+KDV

72.600,00TL 72.600,00TL 5 yıl 13:20

%60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos 22 Camikebir 48/10 Atatürk Bulv.No:1/D Taksi Yazihanesi 27 m² 187.000,00

TL+KDV

28.050,00TL



28.050,00TL 5 yıl 13:30 %60 Peşin

%20 12Haziran

%20 12Ağustos

Madde 1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, yukarıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların beş (5) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A (Pera Düğün Salonu) adresinde yapılacaktır.

Madde 2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar her ihale için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlamalıdır.

Madde 3-İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 5- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 6- İhaleye katılacak istekliler her ihale için ayrı ayrı şartname ücretini yatırmak zorundadır.

Madde 7-İhale Katılım Sağlayacaklar İçin İstenen Belgeler

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr ) adresinden alınacaktır veya Nüfus Müdürlüğünden.

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2026 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3. Adres beyannamesi

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici ve Özel Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname ve ekleri" ile "Yer Görme Belgesi",

4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan .

7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. ( Elle Belediye Başkanlığı'na dilekçe şeklinde yazılması)

8) Geçici ve özel teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) veya İhale Şartnamesinin 10. Maddedeki değerler,

9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi.

d) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 6- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 7- Taşınmaz kira listesinde 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 sırasında bulunan kullanım amacı belirtilen işyerlerinde Faaliyet türünde yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili, bağlı bulunan odalardan (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Deniz Ticaret Odası, Şöförler Odası veya TÜRSAB) 'dan en az 3 (üç) yıldır bu işi yaptığına dair belge.

Madde 8-Şartname bedeli 10.000,00 TL (onbintürklirası) 'dır.

Madde 9-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni'ne (İhale Komisyonuna) teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

Nihal GÜLER

Belediye Başkan V.

Basın No: ILN02426968 #ilan.gov.tr