İ L A N

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT (P) PLAKA HAKKI SATIŞI



MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 23.03.2026 tarih ve 24 sayılı kararı gereğince, 5 adet Tahditli Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı (P) Plaka Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.



MADDE 2-

Niteliği İhale Günü – Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Nolu Servis Aracı Ruhsat Hakkı 14.04.2026 Salı - 11:00 1.040.000,00 TL+KDV 31.200,00 TL 2 Nolu Servis Aracı Ruhsat Hakkı 14.04.2026 Salı - 11:30 1.040.000,00 TL+KDV 31.200,00 TL 3 Nolu Servis Aracı Ruhsat Hakkı 14.04.2026 Salı - 12:00 1.040.000,00 TL+KDV 31.200,00 TL 4 Nolu Servis Aracı Ruhsat Hakkı 14.04.2026 Salı - 12:30 1.040.000,00 TL+KDV 31.200,00 TL 5 Nolu Servis Aracı Ruhsat Hakkı 14.04.2026 Salı - 13:00 1.040.000,00 TL+KDV 31.200,00 TL



MADDE 3- İhaleler günü ve saatinde, Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından Çınarcık Belediyesi Özlem EDEPALİ Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye hizmet binası Gelirler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 2.500,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.



MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek İstekliler;

1-İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması şartı aranır.

2- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise Şoförler Odasına üye olmak (Şoförler Odası Kaydı), oda kaydı bulunmayan isteklilerden Taahhütname yazısı.

3- Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet ten alınacak 'Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu' (Yalova ili sınırları içerisinde İhalenin yapıldığı tarih itibariyle en az 2 (iki) yıl ikamet ediyor olması zorunludur)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak) veya kayıp olması durumunda Nüfus müdürlüklerinden alınmış "Geçici Kimlik Belgesi" nin fotokopisi.(Aslı idarece görülecek )

5-Tebligat için Türkiye'de adres beyanı vermesi, (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi)

6-Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge.

7-Çınarcık Belediyesinden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (Çınarcık Belediyesi Gelirler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır).

8-Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Adli Sicil Kaydı İstenir)

9- İstekliye ait Noter tasdikli imza beyannamesi

10-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

11- Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı sürücü belgesi).

12-İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı taktirde 'Çınarcık Belediyesi Servis Aracı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği' hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı.

13-İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

14- İhalede belirtilen Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli yatırıldığına dair makbuz belgesi veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

15- İhale şartnamesinde belirtilen Şartnameye ait alındı belgesi.



MADDE 6- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 13.04.2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye hizmet binasında Gelirler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin ne işe ait olduğu ve tekliflerin verileceği yerin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır. Gelirler Müdürlüğüne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta Telgraf Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.



MADDE 7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.



MADDE 8- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.



MADDE 9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 24.03.2026



İLAN OLUNUR



Avni KURT

Belediye Başkanı



