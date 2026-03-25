T.C.

ERZURUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/20 Tereke 12/02/2026

Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/20 Tereke sayılı dosyasında, davacı Tuncer UZUN (T.C.:55090564666)'un babası Yusuf UZUN (T.C.:55102564288) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Yusuf UZUN varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini Mahkememize ibraz etmeleriihtar ve tebliğ olunur.

MÜTEVEFFA : YUSUF UZUN - 55102564288 TRABZON ili, SÜRMENE ilçesi, DİRLİK mah/köy, 10 Cilt, 27 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, HALİT ve ZELİHA oğlu/kızı, 05/11/1942 dogumlu,

