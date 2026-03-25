T.C. DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (GÖKPINAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

T.C.

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

(Gökpınar Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Honaz Ovacık Ham Toprak 105 53 5.593,32 Tam Plan dışı Boştur. 5.600.000,00 560.000,00 08.04.2026 14:20 2 Honaz Kocabaş Arsa 400 2 1.006,00 Tam Ticari Alan (5 Katlı) Boştur. 9.100.000,00 910.000,00 08.04.2026 14:40 3 Honaz Ovacık Ham Toprak 129 12 9.750,58 Tam Plan dışı Boştur. 13.660.000,00 1.366.000,00 08.04.2026 15:00 4 Honaz Ovacık Tarla 141 4 23.129,28 Tam Plan dışı Boştur. 32.400.000,00 3.240.000,00 08.04.2026 15:20 5 Honaz Dereçiftlik Arsa 217 3 16.483,69 Tam Sanayi Tesis Alanı Boştur. 58.000.000,00 5.800.000,00 08.04.2026 15:40

1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler; Şemikler Mahallesi Şemikler Caddesi No: 129 Merkezefendi/DENİZLİ adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının Zemin Katında bulunan Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Sırakapılar Mahallesi 1583 Sokak No: 7 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesi ile Gümüşçay Mahallesi Çiğdem Caddesi No: 64 Merkezefendi/DENİZLİ adresindeki 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37'nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.

7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.

9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Gökpınar Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 09/03/2026

