Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/341 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/341 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2236 Ada, 34 Parselde Kayıtlı, 259,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 16/169 Arsa Paylı, 3. Kat, 9 Numaralı Çatı Piyesli Daire Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 10.11.2025 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, 100.Yıl (tapuda Mahmutbey) Mahallesi, 2219.Sokakta, tapunun 2236 ada, 34 parsel numarasına kayıtlı ve 2219.Sokaktan 16 dış kapı numarası alan kat 259,00m2 alana sahip kat irtifakı tesisli kargir Apartmanda 16/169 arsa paylı 3.kat (9) bağımsız bölüm numaralı "Çatı Piyesli Daire"nin tamamı niteliğindedir. 100.Yıl Mahallesi, 2219.Sokakta yer alan, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı ana binanın 3.katında yer alan "Çatı Piyesli Daire"; Bağcılar Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre zemin katta 65,00m2 net alanlı antre-hol, oda, salon, banyo-WC, WC, mutfak ve balkon mahalleri, daire içi dahili merdiven ile çıkılan çatı katta 20,00m2 alanlı antre-hol, oda mahalleri bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre net 85,00m2, brüt 100,00m2 alanlıdır. Mahallinde yapılan tespite göre onaylı mimari projesine aykırı bir şekilde dahili merdiven iptal edilerek ve çatı katı ayrı daire şeklinde kullanılmaktadır. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılı, doğalgaz kombi tertibatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır." denilmektedir.

Son İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 18.09.2025 tarih, 4532821 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560), B-4 (Bitişik nizam, 4 kat) yapılaşma kurallarına göre "Tali İş Merkez Alanı"nda kalmakta olup ihdas edilecek alanları mevcuttur denilmiştir.

Kıymeti : 6.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 05/07/2012 - 13123

Beyan: Yönetim Planı :31/10/2012 31/10/2012 - 20535

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:40

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

