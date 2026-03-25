T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/347 Esas

İ L A N

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Öztaş Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Abdulvahap ve Nesime 'den olma, 01/05/1980 doğumlu, 45625702922 T.C.kimlik numaralı LUKMAN YILMAZ ve Mardin İli, Ömerli İlçesi, Öztaş Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Abdulvahap ve Nesime 'den olma, 10/10/1977 doğumlu, 45634702630 T.C. Kimlik numaralı MEHMET MAHSUM YILMAZ 'ın 30 yıldır kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediğinden LUKMAN YILMAZ ve MEHMET MAHSUM YILMAZ 'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin2025/347 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen LUKMAN YILMAZ ve MEHMET MAHSUM YILMAZ hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

