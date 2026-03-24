İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/186

DAVALI : MEBRÜRE TÜRKOĞLU (Adres:Old Route 115 56 Hc1 18353 Pennsylvania )

Davacı , EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ADİL ALDEMİR, ADİL ÖKSÜZ, AHMET BİCAN KIRKER, ALİ KALYONCU, ALİ YAZICI, ALİ OSMAN GÜRCAN, ALPER KAMACI, AMMAR GÜLEN, BİLAL AKYÜZ, CEMİL TURHAN, CENGİZ GÜMÜŞ, CİHAT KUCUR, EMİNE AKAY, KEVSER GÜLEN, MEBRÜRE TÜRKOĞLU VE DİĞERLERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) davası nedeniyle;

Davacı vekili Mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile, 34 A 7414 resmi plaka sayılı (34 VG 1582) Renault Master marka aracın uğradığı zarar kapsamında İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin2017/20 Değ. İş sayılı dosya ile tespit edilen 8.711,30-TL tazminat ve 3.400-TL araç değer kaybı tazminatı için 15.07.2017 tarihli darbe kalkışması Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişiminde bulunan davalıların ve darbe kalkışmasına yönetenlerin haksız eylemleri sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü aleyhine meydana gelen miktarı belirtilen zararların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 105. Maddesi uyarınca haksız fiil tarihinden ve rücu talebine ilişkin bedelin ödeme tarihinden itibaren işlenmiş yasal faiziyle ,yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan alınarak müşterek ve müteselsilen tahsili ile kuruma ödenmesini talep etmiş olmakla,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma tutanağı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 s. H.M.K.'nun 127/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Duruşma Tarihi: 09.07.2026

Duruşma Saati: 11:05

Duruşma Yeri: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Basın No: ILN02429330 #ilan.gov.tr