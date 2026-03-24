T.C. ANKARA 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/522 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Ankara İli Altındağ İlçesi Tatlar Mahallesi Küçüktepe Mevkii108 Ada 8 Parsel de bulunan tarla vasfındaki taşınmazın maliki görünen Satılmış kızı Keziban KADAŞ ve Satılmış kızı Şaziye KADAŞ'ın, 50 yılı aşkın süredir izine rastlanmadığı, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenlerin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2025/522 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurulması veya ilgili dosyaya bildirilmesi, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

