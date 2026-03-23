T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/280 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/280 Esas Süleyman Şeşen adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 277 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 679,58 m²lik ve 278 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 510,59 m²'lik kısmının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına (daimi irtifak hakkı) karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 277 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 679,58 m²'lik kısmı için 66.544,33 TL, 278 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 510,59 m²lik kısmı için 49.996,87 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 24/10/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 12/11/2025

