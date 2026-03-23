T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/276 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/276 Esas Ümit Pınar, Emine Seygan, Fadime Pınar adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 270 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 164,43 m²'lik kısmının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 270 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 164,43 m²'lik kısmı için 18.059,35 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 24/10/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.13/11/2025

