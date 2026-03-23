T.C. SİLOPİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026/13-14-15-30-31-32-33-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63-64-73-75-77-78-79-80-90-92-93-94-95-96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Abdullah Ökten vd. hisselerinin bulunduğu;

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Şehit Harunboy Mahallesi 330 Ada 6 Parsel, 332 Ada 2 Parsel, Şehitharunboy Köyü 1489 Ada 4, 1494 Ada 1, 1495 Ada 1, 1502 Ada1, 162 Ada 302, 1474 Ada 5, 1489 Ada 1, 1489 Ada 2, 1489 Ada 3, 1489 Ada 5, 1489 Ada 6, 1505 Ada 2 parsel, Şehitharunboy Mahallesi 330 Ada 4 Parsel, Şehitharunboy Mahallesi 330 Ada 8 Parsel,Şehitharunboy Mahallesi 162 Ada 26 Parsel, Şehitharunboy Mahallesi 162 Ada 125 Parsel, Şehitharunboy Mahallesi 162 Ada 127 Parsel, Şehitharunboy Mahallesi 330 ada 5 Parsel, Şehitharunboy Mahallesi 332 Ada 3 Parsel, Ortaköy Köyü 909 Parsel, Ortaköy Köyü 912 Parsel, Ortaköy Köyü 915 Parsel, Ortaköy Köyü 462 Parsel, Ortaköy Köyü 864 Parsel, Ortaköy Köyü 920, Ortaköy Köyü 469 Parsel, Ortaköy Köyü 471 Parsel, Ortaköy Köyü 476 Parsel, Ortaköy Köyü 470 Parsel, Ortaköy Köyü 463 Parsel, Ortaköy Köyü 436 Parsel, Ortaköy Köyü 475 Parsel, Ortaköy Köyü 467 Parsel, Ortaköy Köyü 886 Parsel, Ortaköy Köyü 481 Parsel, Ortaköy Köyü 742 Parsel, Ortaköy Köyü 744 Parsel, Ortaköy Köyü 846 Parsel, Ortaköy Köyü 856 Parsel, Ortaköy Köyü 884 Parsel, Ortaköy Köyü 889 Parsel, Ortaköy Köyü 892 Parsel, Ortaköy Köyü 901 Parsel, Ortaköy Köyü 904 Parsel, Başköy Köyü 524 Parsel, Başköy Köyü 333 Parsel, Başköy Köyü 499 Parsel, Başköy Köyü 337 Parsel, Başköy Köyü 346 Parsel, Başköy Köyü 530 Parsel, Başköy Köyü 338 Parsel, Başköy Köyü 529 Parsel, Yeniköy Köyü 466 Parsel, Yeniköy Köyü 124 Parsel, Yeniköy Köyü 427 Parsel, Yeniköy Köyü 466 Parsel taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince Mahkememizde Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.

Duruşmanın 20/04/2026 günü saat 09:00'den itibaren yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu ve duruşmayı takip etmedikleri taktirde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği davalılara 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/03/2026

