T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/509 Esas

DAVALI : ZEYNEP ÖZCAN -52477572986

Davacı Barış Yetiş tarafından davalı Emine Güner aleyhine; Samsun İli Canik İlçesi Kuzeyyıldızı Mah. 11045 ada 8 parsel sayılı taşınmazda TOKİ tarafından yapılan konutun Emine Güner tarafından kendisine satılacağı konusunda anlaşma sağlandığını, TOKİ idaresi borç kapama miktarı olarak 108.493,85-TL, ilgili site aidat borcu 5.941,00-TL, Noter masrafları 382,97-TL, emlak vergisi 865,43-TL, DASK 1.260,00-TL, tapu masrafı 10.000,00-TL olmak üzere toplam 126.943,25 TL ödemeyi davalıya yaptığını, davalının sağlık harcamaları sebebiyle heyet raporu masrafı 300,00-TL, eczane masrafı 2.000,00-TL ödemeyi de davalıya yaptığını, kayınpederine, bu işlemlerin yapılabilmesi için noterden çıkarttığı vekaletname için 1.336,00-TL ödeme yaptığını, davalının talebi üzerine davalıya ait 3 kredi borcu toplamı 45.980,00-TL ödediğini, davalı adına, elden ödenmek suretiyle 29 Nisan 2024 tarihinde; davalının kardeşleri Beyhan KARAKOÇ'a500,00-TL, Ayhan GÜNER'e 500,00-TL, davalının bakıcısına temizlik için 500,00 TL, Arif GÜNER'e1.000,00-TL, masa parası olarak 1.000,00-TL, davalıya 1.000,00-TL, Kenan GÜNER'e 1.000,00-TL, Bülent GÜNER'e 1.200,00-TL, Seyhan İNAN'a 1.500,00-TL, Kenan GÜNER hesabına 3.000,00-TL, Serkan GÜNER'e 3.000,00-TL, Yetkin GÜNER'e 10.000,00 TL, 3 Mayıs 2024 tarihinde; Emine Güner'e 3.000,00-TL, bakıcısına 7.000,00-TL avansödemesi yaptığını, yaptığı toplam 217.259,25 TL ödeme ve harcamaların taşınmazın satış bedelinden mahsup edilmek şartıyla yapıldığını, Emine Güner'in yeğeni Bülent GÜNER tarafından Emine Güner'in kısıtlanması için vesayet davası açılarak taşınmazın başka kişilere satılacağı beyan edilmesi üzerinetaşınmazı almaktan vazgeçerek Emine Güner'e yapılan ödemelerin işlemiş faizi ile birlikte toplam 223.034,20 TL alacağın tahsili amacıyla Samsun İcra Müdürlüğü'nün 2024/46149 Esas sayılı dosyasında başlatılan takibinEmine Güner vasisi Bülent Güner tarafından borca ve ferilerine haksız itirazı üzerine durdurulduğunu belirterek, itirazın iptali ile %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Emine Güner yargılama aşamasında vefat etmiş, mirasçılarından olmanız nedeniyle dava tarafınıza da yöneltilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız/taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Kayıtlı yerleşim yeri adresiniz de bulunmadığındantarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK'nun 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği,

Ön inceleme duruşmasının 16/06/2026 günü saat: 09:00'da yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 139 md.gereği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya ihtiyari arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye ibrazı veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği,

HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

