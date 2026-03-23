T.C.

PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS : 2024/98 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

İşbu dava dosyamız da davalı yan olarak bulunan; Tunceli İli, Pertek İlçesi, Tozkoparan Mah./Köyü, Cilt No:50 Hane No:49 BSN:12 nüfusunda kayıtlı,359*****626 T.C. Kimlik Numaralı Davalı Hakan Toluk hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan Evka 3 Mah. 126/4 Sok. No:1/2 K:4 D:8 İZMİR BORNOVA adresine dava dilekçesi, tensip zabtı ve bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, sonrasında tebligatın iade edildiği, İzmir ili Bornova ilçe Emniyet müdürlüğünün cevabi yazısında davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Davalı Hakan Toluk'a duruşmanın bırakıldığı 15/06/2026 günü saat 10:20'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği ayrıca davayı aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/03/2026

