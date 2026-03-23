T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/447 Esas

İLAN

14.10.2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan fen raporu içerisinde (A1) harfi ile gösterilen 1.604,05 m2 ve (A2) harfi gösterilen 24,70 m2 ve(A3) harfi gösterilen 24,92 m2 yüzölçümüne sahip keşif tarihi itibari ile kullanılan alan olarak belirtilmiştir. Davacı Ramazan SÜNBÜL taşınmazın kendi adlarına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/447 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

