T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/54 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel numarası yazılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazın değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.11/03/2026

Esas No Davacı Davalı İli İlçesi Köyü Ada Parsel 2026/54 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Aldanmış Kemal Aldanmış Adıyaman Gölbaşı Harmanlı/

Kalemkaş

Köyü 209 480

Basın No: ILN02427114 #ilan.gov.tr