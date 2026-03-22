T.C.

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/20 Tereke

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Ankara İli, Bala İlçesi, Küçükboyalık Mahallesi/Köyü, Cilt No:43, Hane No:15'da nüfusa kayıtlı, Muzaffer ve Fatma'dan olma 01/01/1966 doğumlu, 01/03/2015 tarihinde vefat eden ARAP AYDIN'ın (T.C.No:11788075388) mirası, tüm mirasçıları tarafından reddedildiğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi işlemlerine başlanmıştır.

TMK'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

