T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1324 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Beyali Mahallesi
ADA NO : 103
PARSEL NO : 2
DAVALI : İBRAHİM HALİL ŞEYHANLIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.
Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1324 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025
