Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1. KAT 11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir ilçesi Hoşdere Mahallesi 277 ada 1 parselde kayıtlı D01 Blok 1.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm 45/10000 arsa paylı mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Söz konusu mesken onanlı mimari projesine göre; net 132,95 m2 alanda salon, mutfak, 3 oda, 2 banyo, antre, koridor ve balkon hacimlerinden ibarettir. 6,11 m2 depo + kapalı garaj alanlıdır.Dairede standart malzeme kullanılmıştır. Meskenin dış kapısı ahşap görünümlü çelik kapıdır.

Adresi : Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Aşık Mahsuni Caddesi, Çınar-01,D1 Blok Dış Kapı No:1 Daire No:11 Başakşehir/ İSTANBUL

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli "07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" ile "22/09/2021 t.t.'li Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi" kapsamında "F" lejantlı, Ticaret+Konut alanında kalmakta olup; Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0.50, Konut için E:1.20 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir

Kıymeti : 9.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Eklenti Bilgileri : Ek:11 Nolu Depo, Ek:81 Nolu Garaj

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:50

3 NO'LU A TİPİ DUBLEKS VİLLATAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir ilçesi Hoşdere Mahallesi Dereköy Mevkii 280 ada 1 parselde kayıtlı A Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm 284/10000 arsa paylı A Tipi Dubleks Villa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. A tipi Dubleks Villanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas olupbodrum kat+ zemin kat+ 1. kattan oluşmakta, onanlı projesine göre bodrum katta oturma odası, wc, kazan dairesi, zemin katta salon, mutfak, 1. katta 3 oda banyo ve balkon hacimlerinden ibarettir.

Adresi :Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, İspinoz Çıkmazı Sokak, Çınar-07, Villa 03, Dış Kapı No:33 Başakşehir/ İSTANBUL

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli "07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" kapsamında Konut Alanında, Blok Nizam, E:0.50, Hmax:6.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir

Kıymeti : 19.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Eklenti Bilgisi : 3 Nolu Garaj

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 12:20

18 NO'LU E TİPİ DUBLEKS VİLLA TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir ilçesi Hoşdere Mahallesi 287 ada 1 parselde kayıtlı 18 Nolu Bağımsız Bölüm 224/10000 arsa paylıE Tipi Dubleks Villa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. E tipi Dubleks Villanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas olupbodrum kat+ zemin kat+ 1. Kat+ çatı katından oluşmakta,bodrum katta teknik hacimler, oda, zemin katta salon, mutfak, wc, giriş, 1.katta 3 oda, 2 banyo ve hol hacimleri, çatı katta oda hacmi bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 290 m2 alanlıdır.

Adresi :Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Badem-06,Bülbül Caddesi, Villa 26, Dış Kapı No:22 Başakşehir/ İSTANBUL

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli "07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" kapsamında Konut Alanında, Blok Nizam, E:0.50, Hmax:6.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Eklenti Bilgisi: 40 Nolu Garaj

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 14:45

16/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02427118 #ilan.gov.tr