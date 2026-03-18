T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1082 Esas

DAVALILAR: AHMET BEYAZ

Dosya davacısı Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalı Ahmet Beyaz (T.C.kimlik no:10256502944) aleyhine alacak davası açılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği dosya davalısına bilirkişi raporunun ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 29/01/2026tarihli bilirkişi raporunda özetle;" Davalı Ahmet Beyaz'ın dava konusu ayrılış tazminatının ödenmesini temin eden 05.09.2014 tarihli Genel Müdür Uygunluk Kararı ile İkale Sözleşmesini münferit imzasıyla imzalamak suretiyle fiili ödemenin gerçekleşmesini sağlaması nedeniyle 583.746,00 TL'ndan sorumlu olacağı, davalı Hakan Fatih Büyükadalı'nın ise dava konusu ödemeye dayanak teşkil eden iş sözleşmesinde olmadığı gibi gerek ilgili iş sözleşmesine atıf yapılarak düzenlenen ikale sözleşmesinde ve gerekse ödeme talimatı (ita emri) niteliğindeki Genel Müdür Uygunluk Kararı'nda imzasının bulunmadığı, işlemin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kendisine bağlı birimlere şifahi talimat verdiği yönünde bir iddia ve/veya kanıt da bulunmadığı cihetle iddia olunan zarardan sorumlu tutulamayacağı" yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.02/02/2026

